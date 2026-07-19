医療警告と前代未聞の17分間…スペイン戦でスカローニ監督を恐怖に陥れた

FIFAのインファンティーノ会長は批判を無視し、2026年W杯を称賛し続けている。記録的な収益と観客動員数、アルゼンチン対スペインの決勝開催を挙げ、「史上最高」と強調する。
一方、アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は試合日程や水分補給休憩、長距離移動、関連イベントなど大会運営を批判し、「シュールだ」と語っている。
FIFAのインファンティーノ会長は批判を無視し、2026年W杯を称賛し続けている。記録的な収益と観客動員数、アルゼンチン対スペインの決勝開催を挙げ、「史上最高」と強調する。
一方、アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は試合日程や水分補給休憩、長距離移動、関連イベントなど大会運営を批判し、「シュールだ」と語っている。
決勝を前に、アルゼンチン代表コーチ陣に新たな懸念が生まれた。アルゼンチン紙「クラリン」によると、FIFAはハーフタイムショーが設営・撤去含め17分間と発表し、30分近い中断という報道を否定した。
公式発表にもかかわらず、スカローニ監督やコーチ陣は休憩時間が長引くことを依然として懸念している。
ショーはコールドプレイのクリス・マーティンが率い、音楽界の著名人が集結する。 マドンナ、BTS、ジャスティン・ビーバー、グスタボ・ドゥダメル、シャキーラ、バーナ・ボーイらが参加し、大会公式ソング「デイ・デイ」などを披露する。
さらに「プラザ・セサモ」「ザ・モブッツ」、スタテンアイランドの小学生で構成される「PS22」も登場し、PS22はコールドプレイと共演する。
インファンティーノ氏は「世界が歴史上最も重要なサッカーの試合を観戦するために一つになる中、この前例のないイベントは、サッカーと音楽、そして私たちが共有する価値観を称え、試合終了のホイッスルを超えた遺産を残すことを目指しています」と述べた。
閉会式は決勝キックオフ90分前に開始され、ポスト・マローン、トム・クルーズ、ジェニファー・ハドソン、ローラ・パウジーニ、ニコール・シュワルツェネッガー、アイ・ショー・スピード、ロビー・ウィリアムズが出演する。
だが、全員が17分で登場できるのかは疑問だ。
しかしアルゼンチンスタッフは「選手に負担がかかる」と懸念を示している。 2024年のコパ・アメリカでは、シャキーラがマイアミのハードロック・スタジアムで歌唱し、休憩時間が25分間になった前例がある。とはいえ、このコロンビア人歌手がステージに立ったのはわずか7分間だった」。
同紙はさらに、「長すぎる休息はパフォーマンスを落とし、負傷リスクを高める。技術・戦術ミスが目立ち、試合の緊張感が薄れ、神経が緩んで集中力が保てなくなる。 認知面、特に集中力の低下も無視できない」とコリマ大学の教授兼研究者ペドロ・フローレス氏はスペイン紙『アス』に語った。
同氏はさらに「体温が下がると筋収縮速度が変化し、酸素レベル、血流、関節の柔軟性も低下するため、選手たちは負傷や痙攣、筋肉の収縮が起こりやすくなる」と説明した。
このように、スポットライトや音楽、世界的なスター選手が集う中、アルゼンチン対スペインの決勝は、ショーが試合の質を損なわないかという課題に直面する。
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