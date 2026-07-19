医療警告と前代未聞の17分間…スペイン戦でスカローニ監督を恐怖に陥れた

インファンティーノ氏は「世界が歴史上最も重要なサッカーの試合を観戦するために一つになる中、この前例のないイベントは、サッカーと音楽、そして私たちが共有する価値観を称え、試合終了のホイッスルを超えた遺産を残すことを目指しています」と述べた。

閉会式は決勝キックオフ90分前に開始され、ポスト・マローン、トム・クルーズ、ジェニファー・ハドソン、ローラ・パウジーニ、ニコール・シュワルツェネッガー、アイ・ショー・スピード、ロビー・ウィリアムズが出演する。

だが、全員が17分で登場できるのかは疑問だ。

しかしアルゼンチンスタッフは「選手に負担がかかる」と懸念を示している。 2024年のコパ・アメリカでは、シャキーラがマイアミのハードロック・スタジアムで歌唱し、休憩時間が25分間になった前例がある。とはいえ、このコロンビア人歌手がステージに立ったのはわずか7分間だった」。

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