フェデリコ・バルベルデは9月20日のマドリード・ダービーで、韓国代表スターのイ・ガンインから激しいチャレンジを受け、左足首を負傷した。レアル・マドリーは最終的に、このウルグアイ代表MFについてグレード3の捻挫と診断した。通常であれば、最長12週間の離脱を強いられる負傷である。

それでも、代表ウィーク中にウルグアイ代表から離脱を余儀なくされたこのMFは、最初の診断からわずか17日後にバルデベバスで全体練習に復帰した。ジョゼ・モウリーニョ監督はその後、ビジャレアル戦の試合メンバーに彼を含めたが、この決定はレアル・マドリーの同じ街のライバルを激怒させた。



