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翻訳者：
「医療界が間違っていたことを証明してくれておめでとう！」。アトレティコ・マドリーが、フェデリコ・バルベルデの足首負傷からの「奇跡的」な回復をめぐってレアル・マドリーを痛烈に嘲笑
バルベルデの電撃復帰がダービー論争を加速させる
フェデリコ・バルベルデは9月20日のマドリード・ダービーで、韓国代表スターのイ・ガンインから激しいチャレンジを受け、左足首を負傷した。レアル・マドリーは最終的に、このウルグアイ代表MFについてグレード3の捻挫と診断した。通常であれば、最長12週間の離脱を強いられる負傷である。
それでも、代表ウィーク中にウルグアイ代表から離脱を余儀なくされたこのMFは、最初の診断からわずか17日後にバルデベバスで全体練習に復帰した。ジョゼ・モウリーニョ監督はその後、ビジャレアル戦の試合メンバーに彼を含めたが、この決定はレアル・マドリーの同じ街のライバルを激怒させた。
- ZUMA Press Wire
アトレティコの皮肉めいたSNSでの一撃
バルベルデがビジャレアル戦で出場可能になったとの報道を受け、アトレティコは公式Xアカウントで、レアル・マドリーの当初のメディカルレポートの正当性に公然と疑問を呈した。驚異的な回復の早さについて、不可能だという見方を示している。
クラブは「世界の医療界の100％が間違っていたことを証明し、歴史を作り続けるレアル・マドリーに祝意を表したい」と投稿した。
さらに、サンティアゴ・ベルナベウのメディカルスタッフに真っ向から向けた一連の皮肉なハッシュタグを添え、その揶揄を強めた。投稿は「#奇跡の回復 #メディカルレポート #グレード3の捻挫 #あなたたちが作った物語」で締めくくられている。
ダービーの緊張感は収まる気配がない
今回の公然の舌戦は、アトレティコがメトロポリターノで2-1の勝利を収めた直近のダービー後に生じた激しい対立を、さらにあおるものとなっている。リーの当初のタックルはレアル・マドリー陣営を怒らせ、彼らはピッチ上で一発退場を激しく求めていた。
試合中は主審とVARがその要求を退けた一方で、スペインの審判技術委員会（CTA）はその後、その韓国人選手は退場になるべきだったと認めた。負傷の深刻さに公の場で疑問を呈したアトレティコの対応は、その判定ミスをめぐって続く不満に対する直接的な報復であるように見える。
- Alberto Gardin
ビジャレアル戦がモウリーニョ率いるチームを待ち受ける
モウリーニョは今後、バルベルデをビジャレアル戦でいきなり先発XIに戻すリスクを負うのか、それともベンチから起用して出場時間を管理するのか、判断を下さなければならない。物議を醸したダービーでのチャレンジの影響が残っていないかを見極めるため、ウルグアイ代表の動きとコンディションに注目が集まる。
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