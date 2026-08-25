「直接的な外傷だったのか、それとも方向転換によるものだったのかを見極める必要がある」と、テンコーネ医師はさらに説明した。「映像からは、それが何なのかを正確に判断することはできない。疲労骨折なのか、それとも接触プレーの結果なのかもはっきりしない。正確なことが分からない以上、あらゆる可能性が残されている。 復帰までの期間に大きな違いはなく、少なくとも3カ月はかかると思う。もちろん、ここで言うのは完全な回復、つまりピッチに戻り、プレーできる状態になるまでのことだ。もしそれより早く進めば、それに越したことはない。しかし骨が再びしっかり固まり、彼のレベルのプロ選手としての負荷に耐えられるようになるには、そのくらいの時間が必要だ」





そして最後に、「膝蓋腱の腱障害も抱えており、それと並行して治療を続けることで、ピッチ復帰時には両方の問題から回復した状態になれる可能性がある」と語った。



