「医師たちが慌ただしく走り回っている様子は見かけなかった」：マックス・エベルル、FCバイエルン・ミュンヘンの2人のスター選手について安堵のコメント

「今、皆さんが拍手した様子を見る限り、怪我は目にも触れにも感じられなかった」と、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは、チャンピオンズリーグ準々決勝への堂々たる進出を決めた後、安堵の言葉を述べた。 確かに「私はたいてい最初のスピーチの直後に皆さんのところへ行くので、診断結果は把握していない」と前置きしつつも、エベルは次のように強調した。「ロッカールームで医師たちが慌ただしく走り回っているような劇的な光景は目にしていない。確証はないが、予防措置だと推測する」

パブロヴィッチはラウンド16第2戦の55分にピッチを退き、交代時にヴィンセント・コンパニ監督に対し、腰に問題があることをほのめかしていた。試合後、このミッドフィールダー自身は深刻なものではないと説明した。「腰の屈筋に少し痛みがあっただけだが、大したことではないと思う」とパブロヴィッチは語った。