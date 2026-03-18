FCバイエルン・ミュンヘンでは、水曜日の夜に行われたアタランタ・ベルガモ戦（4-1）で負傷し交代したアレクサンダル・パブロヴィッチとトム・ビショフについて、それほど心配する必要はないようだ。
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「医師たちが慌ただしく走り回っている様子は見かけなかった」：マックス・エベルル、FCバイエルン・ミュンヘンの2人のスター選手について安堵のコメント
「今、皆さんが拍手した様子を見る限り、怪我は目にも触れにも感じられなかった」と、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは、チャンピオンズリーグ準々決勝への堂々たる進出を決めた後、安堵の言葉を述べた。 確かに「私はたいてい最初のスピーチの直後に皆さんのところへ行くので、診断結果は把握していない」と前置きしつつも、エベルは次のように強調した。「ロッカールームで医師たちが慌ただしく走り回っているような劇的な光景は目にしていない。確証はないが、予防措置だと推測する」
パブロヴィッチはラウンド16第2戦の55分にピッチを退き、交代時にヴィンセント・コンパニ監督に対し、腰に問題があることをほのめかしていた。試合後、このミッドフィールダー自身は深刻なものではないと説明した。「腰の屈筋に少し痛みがあっただけだが、大したことではないと思う」とパブロヴィッチは語った。
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FCバイエルン：トム・ビショフについても懸念が払拭された
一方、ビショフは72分に交代する前、ピッチに座り込み、手当てを受けていた。バイエルンの先発メンバーとして左サイドバックを務めたこの20歳の選手についても、深刻な怪我ではないようだ。
コンパニー監督が、土曜日に控えるブンデスリーガのユニオン・ベルリン戦において、パブロヴィッチとビショフを予防的に休ませるかどうかは、まだ不明だ。とりわけ前者は、4月に控えるレアル・マドリードとの激戦となる準々決勝に向けて、何としても万全のコンディションで臨めるようにする必要がある。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付
時間
試合
3月21日（土）
15時30分
FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）