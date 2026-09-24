FCコペンハーゲンでかつて同僚だったスターレ・ソルバッケン監督とブライアン・リーマー監督が、木曜日に行われるUEFAネーションズリーグのノルウェー対デンマークによるダービーを前に、北欧ならではの舌戦で試合前のドラマを巻き起こした。ウレヴォール・スタディオンでそれぞれ記者会見に臨んだ両指揮官は、スカンディナビア対決への期待を高めるべく、軽妙な応酬を繰り広げた。

リーマー監督は、2024年にデンマーク代表の指揮官に就任するまで、FCKで長年にわたってソルバッケン監督のアシスタントを務めていた。

互いに深い敬意を抱いている一方で、両監督はオスロで最後に誇れる立場を手にするのは自分たちだという意思を明確にした。