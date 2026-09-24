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北欧で激しい応酬！ しっかりしろ、君たち！ ソルバッケンがデンマーク紙を痛烈批判、リーマーは「政治家」スターレをやゆ
ソルバッケンとリーマーがオスロで北欧のドラマに火をつける
FCコペンハーゲンでかつて同僚だったスターレ・ソルバッケン監督とブライアン・リーマー監督が、木曜日に行われるUEFAネーションズリーグのノルウェー対デンマークによるダービーを前に、北欧ならではの舌戦で試合前のドラマを巻き起こした。ウレヴォール・スタディオンでそれぞれ記者会見に臨んだ両指揮官は、スカンディナビア対決への期待を高めるべく、軽妙な応酬を繰り広げた。
リーマー監督は、2024年にデンマーク代表の指揮官に就任するまで、FCKで長年にわたってソルバッケン監督のアシスタントを務めていた。
互いに深い敬意を抱いている一方で、両監督はオスロで最後に誇れる立場を手にするのは自分たちだという意思を明確にした。
- AFP
リーマーが「政治家」ソルバッケンを皮肉り、ハーランドの訪問を振り返る
リーマーはメディア対応の冒頭で、政治的な質問にたびたび応じるノルウェー人指揮官ソルバッケンを冗談交じりに「パートタイムの政治家」と呼んだ。デンマーク人指揮官はまた、FCKが獲得を見送る前、トライアル訪問でクラブを訪れていた若きアーリング・ハーランドを夕食に車で連れて行ったという笑い話も明かした。
リーマーは、このストライカーの獲得に失敗した責任は自分にはないとし、この逸話をフットボール界ではよくある話だと表現した。
「彼は少しパートタイムの政治家になっているね」とリーマーは笑みを浮かべた。「アーリングはコペンハーゲンに招かれた。当時の彼はまだ完成された選手ではなかった。だが幸いにも、あそこで2億のFCKを盗んだのは私ではなかった。北欧のドラマになることを願っている」
ソルバッケン、爆笑のまくし立てでデンマーク紙に反撃
デンマークの一部記者が、デンマーク代表で最近複数の選手が代表引退したことを理由にノルウェー代表が明確な本命だと主張したことを受け、ソルバッケンは真っ向から反論した。58歳の指揮官は、長年にわたって厳しい批判を浴びせてきたにもかかわらず、ワールドカップ8強入りを果たした自身のチームを突然あがめ始めたとして報道陣を皮肉った。
ソルバッケンは、ピエール＝エミール・ホイビュア、モーテン・ヒュルマンド、ビクトル・フロホルトの中盤3人を含め、デンマーク代表はいまなお欧州5大リーグでプレーする才能を数多く擁する陣容だと指摘した。
「デンマークの同業者たちが記者会見場に這いつくばるように入ってきて、ノルウェー代表をあがめているのを見るのは悲しいよ」とソルバッケンは笑いながら語った。「君たちはとても守りに入っている。もう少し強くならないといけない。デンマークには5大リーグの選手たちで構成されたチームがある」
- AFP
オスロでリーグAの重要な開幕戦が待ち受ける
この北欧対決は、リーグA・グループ4に属する両国にとって、過密なネーションズリーグ日程の幕開けとなる。ノルウェーは3日後にポルトガルをホームに迎え、その後ウェールズへ遠征する。一方のデンマークはホームに戻ってウェールズと対戦し、その後ポルトガルを迎える。
戦術的な駆け引きがひとまず終わり、両チームの選手たちは完売となったウレヴォールでピッチに立つ準備を進めている。
ノルウェーとデンマークは、重要な初戦で貴重な勝ち点3の獲得を目指す。
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