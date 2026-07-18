北ロンドンで大物獲得！アーセナル、トッテナムの注目株イライジャ・アップソンをフリー移籍で獲得合意。

アーセナルが10代DFとの契約を締結したとロマーノ氏が報告。アップソンはトッテナムの契約オファーを断り、北ロンドンライバルへの移籍を決断した。

彼はXにこう投稿した。「イライジャ・アップソンがアーセナルへ、いよいよだ！18歳のセンターバックが『ガナーズ』のプロジェクトに加わるための合意が本日締結された。アップソンはスパーズからの新契約オファーを断り、アーセナルに長期的に加入することになった。発表の準備は万端だ。」







