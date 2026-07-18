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北ロンドンで大物獲得！アーセナル、トッテナムの注目株イライジャ・アップソンをフリー移籍で獲得合意。
アーセナル、高評価のトッテナムDFを獲得
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アーセナルはトッテナムの18歳センターバック、アップソンをフリー移籍で獲得することで合意した。アップソンは北ロンドンでの契約延長を拒否。ミケル・アルテタ監督率いるチームに長期契約で加入する見込みで、正式発表は未定だ。
アーセナルは今夏、GKイラン・メスリエ、FWクリストス・ツォリスを獲得。一方、レアンドロ・トロサールはベシクタシュへ移籍した。
ロマーノ氏が合意を認めた
アーセナルが10代DFとの契約を締結したとロマーノ氏が報告。アップソンはトッテナムの契約オファーを断り、北ロンドンライバルへの移籍を決断した。
彼はXにこう投稿した。「イライジャ・アップソンがアーセナルへ、いよいよだ！18歳のセンターバックが『ガナーズ』のプロジェクトに加わるための合意が本日締結された。アップソンはスパーズからの新契約オファーを断り、アーセナルに長期的に加入することになった。発表の準備は万端だ。」
アップソンがアーセナルを選んだ理由
トッテナム下部で評価されていたアップソンだが、トップチームへの道は狭まっていた。スパーズはマルコス・セネシとヤン・ポール・ファン・ヘッケを獲得し守備を強化。ミッキー・ファン・デ・ヴェン、ケビン・ダンソ、クリスティアン・ロメロといった定位置を確保している選手たちの後ろに回ることとなった。
ロメロのインテルの移籍が噂されたが、アップソンは別の環境で成長を選ぶ。アーセナルはアルテタ監督の下、サカやヌワネリら若手をトップチームへ送り出しており、その実績が魅力となった。
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まもなく発表される見込み
残りの手続きが完了次第、移籍が正式に発表される見込みだ。アップソンはアーセナルで成長を続け、クラブの長期計画の中で地位を確立するつもりだ。
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