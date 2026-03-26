以下は、北アイルランド代表のマイケル・オニール監督による記者会見の模様です。「これ以上望むものはなかった。前半のゲームプランは素晴らしかった。前半にはコーナーキックからチャンスもあったし、ハンドの疑いがあるプレーもあったので、もう一度確認したい。 後半は自滅してしまった。トナリのゴールにつながったヘディングは良くなかったし、すぐに失点してしまった。このチームの平均年齢は22歳だが、イタリアは非常に経験豊富なチームだ。このチームには気概とエネルギーがあるが、技術に長けた選手も多く、彼らは成長していくだろう。若手選手たちは皆素晴らしかったが、全体としてこのパフォーマンスを誇りに思う」。
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翻訳者：
北アイルランド代表のオニール監督：「前半にハンドがあったが、もう一度確認したい……」
選手たちに何と言ったのか？
「試合前は好位置につけており、次のラウンドに進むことを目指していました。しかし、今夜は一歩前進できたと思います。多くの選手が欠場する中、ここに来て戦うのは非常に困難でした。プレーオフでアウェイでの2試合を戦わなければならないことは大きな要因であり、全選手が揃った状態で臨めたらより良かったでしょう」
未来
「負けるのはつらいものです。チームも非常に落胆しています。もちろん、良い点もたくさんありますが、選手層が厚くないため、特定の選手が欠けると厳しい状況になります。試合やこれまでの道のりを分析すれば、多くの良い点が見つかるはずです。ブラックバーンに赴任する前からすでに多くの準備は整っていました。火曜日の夜の試合、そしてブラックバーンの今後の7試合については、引き続き監督を務めます。 私は2028年まで連盟と契約を結んでおり、監督としての最後の試合を終えた後は、再び代表監督に復帰する予定です。」
コース
「私たちは常に前向きでありたいと思っていますが、正直なところ、ワールドカップ出場を果たすのは非常に難しいことです。強豪国を破って勝ち抜かなければなりません。今回の大会に出場できたことは私たちにとって非常に有意義な経験であり、欧州選手権予選に向けてこの経験を活かしていきたいと考えています。このチームは今後ますます層が厚くなり、強くなっていくでしょう」