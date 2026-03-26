北アイルランド代表のオニール監督：「前半にハンドがあったが、もう一度確認したい……」

以下は、北アイルランド代表のマイケル・オニール監督による記者会見の模様です。「これ以上望むものはなかった。前半のゲームプランは素晴らしかった。前半にはコーナーキックからチャンスもあったし、ハンドの疑いがあるプレーもあったので、もう一度確認したい。 後半は自滅してしまった。トナリのゴールにつながったヘディングは良くなかったし、すぐに失点してしまった。このチームの平均年齢は22歳だが、イタリアは非常に経験豊富なチームだ。このチームには気概とエネルギーがあるが、技術に長けた選手も多く、彼らは成長していくだろう。若手選手たちは皆素晴らしかったが、全体としてこのパフォーマンスを誇りに思う」。