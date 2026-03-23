2026年ワールドカッププレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦が刻一刻と近づいている。ベルガモで行われるこの一戦を控え、北アイルランド代表監督であり、ブラックバーンの監督も務めるマイケル・オニール氏が、この試合への意気込みを語り、チームの現状について語った。
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北アイルランド代表のオニール監督：「イタリア戦は得点の少ない試合になるだろう。我々は自信を持って臨むべきだ。勝てば大きな成果が得られる」
監督のコメント
「自分たちを信じなければなりません。なぜなら、自分たちが信じなければ、誰も信じてくれないからです。これまで多くの困難に直面してきましたが、それらをうまく乗り越えてきました。私たちは若く、成長中のチームであり、失うものより得るものの方がはるかに多いのです。勝利するのは非常に難しいことは承知していますが、まだ勝ち残っていることを誇りに思います。多くのゴールが生まれる試合になるとは思っていません。守備では完璧なプレーを見せ、チャンスを最大限に活かす必要があります」
北アイルランドの希望
オニールは北アイルランド代表監督として2度目の就任を果たしている。彼は2011年から2020年にかけてすでに9年間代表チームを率いており、2016年の欧州選手権への出場を果たしていた。 今、彼は歴史的な瞬間を迎えようとしている。まずはイタリアに勝利し、続いてウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦しなければならない。もしこれを成し遂げれば、チームをワールドカップへ導くことになる。しかし、主力選手であるコナー・ブラッドリーとダン・バラードの2人が欠場することを考えれば、これはほぼ不可能なミッションと言えるだろう。