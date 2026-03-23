北アイルランド代表のオニール監督：「イタリア戦は得点の少ない試合になるだろう。我々は自信を持って臨むべきだ。勝てば大きな成果が得られる」

「自分たちを信じなければなりません。なぜなら、自分たちが信じなければ、誰も信じてくれないからです。これまで多くの困難に直面してきましたが、それらをうまく乗り越えてきました。私たちは若く、成長中のチームであり、失うものより得るものの方がはるかに多いのです。勝利するのは非常に難しいことは承知していますが、まだ勝ち残っていることを誇りに思います。多くのゴールが生まれる試合になるとは思っていません。守備では完璧なプレーを見せ、チャンスを最大限に活かす必要があります」