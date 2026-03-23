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Northern Ireland v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

北アイルランド代表のオニール監督：「イタリア戦は得点の少ない試合になるだろう。我々は自信を持って臨むべきだ。勝てば大きな成果が得られる」

イタリアと対戦する監督のコメント。

2026年ワールドカッププレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦が刻一刻と近づいているベルガモで行われるこの一戦を控え、北アイルランド代表監督であり、ブラックバーンの監督も務めるマイケル・オニール氏が、この試合への意気込みを語り、チームの現状について語った。

  • 監督のコメント

    「自分たちを信じなければなりません。なぜなら、自分たちが信じなければ、誰も信じてくれないからです。これまで多くの困難に直面してきましたが、それらをうまく乗り越えてきました。私たちは若く、成長中のチームであり、失うものより得るものの方がはるかに多いのです。勝利するのは非常に難しいことは承知していますが、まだ勝ち残っていることを誇りに思います多くのゴールが生まれる試合になるとは思っていません。守備では完璧なプレーを見せ、チャンスを最大限に活かす必要があります」

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  • 北アイルランドの希望

    オニールは北アイルランド代表監督として2度目の就任を果たしている。彼は2011年から2020年にかけてすでに9年間代表チームを率いており、2016年の欧州選手権への出場を果たしていた今、彼は歴史的な瞬間を迎えようとしている。まずはイタリアに勝利し、続いてウェールズボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦しなければならない。もしこれを成し遂げれば、チームをワールドカップへ導くことになる。しかし、主力選手であるコナー・ブラッドリーとダン・バラードの2人が欠場することを考えれば、これはほぼ不可能なミッションと言えるだろう。

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