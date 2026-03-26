北アイルランドがイタリア代表サポーターのコメントの嵐に巻き込まれる：Calciatoribruttiによる「縁起をかつぐ」企画

この取り組みを立ち上げたSNSページの発表文は以下の通りです：





「12年ぶりにワールドカップ出場を目指すイタリア代表にとって決定的な7日間を迎えるにあたり、『CALCIATORIBRUTTI』は『聖週間』を開始します。

7日間、7つの「マクンベ（呪術）」を、340万人のフォロワーからなるコミュニティの皆さんに実践していただき、まず北アイルランド、そしてボスニア対ウェールズの勝者とのプレーオフでアズーリを応援しましょう。

不運を払拭し、木曜日20時45分にイタリア対北アイルランド戦に臨む選手たちを応援するための7つの試練です。

本日スタートした「聖週間」の最初の試練は、北アイルランド代表のSNS投稿に「予選突破おめでとう」という不吉なフレーズをコメントすること。これにより、イタリアのファンからの何千ものコメントに戸惑う相手チームに「不運」を招くのです。

残りのチャレンジは毎朝発表されます。指示に従って参加してくださる皆様は、私たちと共にピッチ上の「第12人」となり、この取り組みが良い前兆となり、私たちの熱気と応援がイタリア代表選手たちに届くことを願っています。

頑張れ、アズーリ！」