土曜の試合では記録更新ならず。1980/81シーズンのシャルケ04が樹立した「1シーズンに20歳以下を11人デビュー」という記録に並ぶには、マインツ戦で新加入のアソモを途中出場させる必要があった。 当時、シャルケでは11人の20歳未満の選手がブンデスリーガデビューしたが、同クラブの現記録は10人である。

残る3節（ハイデンハイム、ヴォルフスブルク、ケルン戦）で記録が更新されるかは不明だ。 ただ、過去20年のバイエルン監督の中で、コンパニーが最も若手起用を重視していることは確かだ。

土曜の試合ではMFバラ・サポコを先発デビューさせた。 この18歳のセネガル人選手は、約2週間前のFCザンクト・パウリ戦（5-0で勝利）でトップチームデビュー。VfBシュトゥットガルトとの優勝決定戦で出場時間を伸ばし、今回マインツ戦でついに先発の座を射止めた。

試合前、コンパニ監督は「この機会は贈り物ではなく、彼が勝ち取った特権だ」と強調。 こういう試合に出るには、ある程度の大人っぽさが必要だ。サポコにとっては大きな試練だが、他の若者たちにとってもそうだ。いつかは経験しなければならない。そこにいなければならない。そして、いつかは彼らを連れて行くべき時が来るのだ。」

バイエルンはサポコを高く評価しており、特にコンパニは彼の才能に惚れ込んでいる。チームメイトもその才能をすぐに認めた。 「彼は並外れた才能を持ち、良い奴だ。感謝する心も強い。今日は素晴らしいプレーだった」とサンクト・パウリ戦後にレオン・ゴレツカは語った。

マインツ戦でもその才能は随所で光ったが、全体的には彼にとって厳しい90分となった。 アレクサンダル・パブロヴィッチと組んだ彼は、ポール・ネーベル、ナディエム・アミリ、カイシュ・サノが形成するマインツの中盤のプレスに苦戦。素早いカウンターには特に対応しきれず、徐々に余裕を失った。 結果として2失点に絡んでしまった。0-2の場面ではビルドアップでボールを失い、0-3の場面ではペナルティエリア手前でアミリの簡単なフェイントに引っ掛かった。

とはいえ、この1試合だけで彼の将来を判断するのは早計だ。 ただし、コンパニの若手起用が初めてうまくいかなかったことも事実だ。77分にサポコが交代すると、バイエルンのビルドアップは明確になり、2得点を挙げるなどチームは回復した。