火曜日のチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を前に、FCBのヴィンセント・コンパニー監督はマインツ戦で18歳選手を先発デビューさせるなど実験を行ったが、結局はベテラン勢に頼った。
バイエルンはマインツに勝利し、収穫を得た。
火曜日のチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を前に、FCBのヴィンセント・コンパニー監督はマインツ戦で18歳選手を先発デビューさせるなど実験を行ったが、結局はベテラン勢に頼った。
バイエルンはマインツに勝利し、収穫を得た。
土曜の試合では記録更新ならず。1980/81シーズンのシャルケ04が樹立した「1シーズンに20歳以下を11人デビュー」という記録に並ぶには、マインツ戦で新加入のアソモを途中出場させる必要があった。 当時、シャルケでは11人の20歳未満の選手がブンデスリーガデビューしたが、同クラブの現記録は10人である。
残る3節（ハイデンハイム、ヴォルフスブルク、ケルン戦）で記録が更新されるかは不明だ。 ただ、過去20年のバイエルン監督の中で、コンパニーが最も若手起用を重視していることは確かだ。
土曜の試合ではMFバラ・サポコを先発デビューさせた。 この18歳のセネガル人選手は、約2週間前のFCザンクト・パウリ戦（5-0で勝利）でトップチームデビュー。VfBシュトゥットガルトとの優勝決定戦で出場時間を伸ばし、今回マインツ戦でついに先発の座を射止めた。
試合前、コンパニ監督は「この機会は贈り物ではなく、彼が勝ち取った特権だ」と強調。 こういう試合に出るには、ある程度の大人っぽさが必要だ。サポコにとっては大きな試練だが、他の若者たちにとってもそうだ。いつかは経験しなければならない。そこにいなければならない。そして、いつかは彼らを連れて行くべき時が来るのだ。」
バイエルンはサポコを高く評価しており、特にコンパニは彼の才能に惚れ込んでいる。チームメイトもその才能をすぐに認めた。 「彼は並外れた才能を持ち、良い奴だ。感謝する心も強い。今日は素晴らしいプレーだった」とサンクト・パウリ戦後にレオン・ゴレツカは語った。
マインツ戦でもその才能は随所で光ったが、全体的には彼にとって厳しい90分となった。 アレクサンダル・パブロヴィッチと組んだ彼は、ポール・ネーベル、ナディエム・アミリ、カイシュ・サノが形成するマインツの中盤のプレスに苦戦。素早いカウンターには特に対応しきれず、徐々に余裕を失った。 結果として2失点に絡んでしまった。0-2の場面ではビルドアップでボールを失い、0-3の場面ではペナルティエリア手前でアミリの簡単なフェイントに引っ掛かった。
とはいえ、この1試合だけで彼の将来を判断するのは早計だ。 ただし、コンパニの若手起用が初めてうまくいかなかったことも事実だ。77分にサポコが交代すると、バイエルンのビルドアップは明確になり、2得点を挙げるなどチームは回復した。
ここ数週間、ニコラス・ジャクソンに関する報道は落ち着いている。レナート・カール、セルジュ・ニャブリ、トム・ビショフ、ハリー・ケインの負傷でバイエルンの攻撃陣が限界に達しても、このコロンビア人選手はメディアで目立たなかった。
だが、報じるべき機会はあった。24歳の彼は最近、好パフォーマンスを続けていたからだ。 優勝が決定した後の消化試合でも、彼は安定した得点力で存在感を示した。ザンクト・パウリとシュトゥットガルトとの180分では2ゴール1アシストを記録している。
マインツ戦でも先発し、前半はボールに触れる機会が少なかったものの、後半に美しいダイレクトシュートでゴールラッシュの口火を切った。途中出場のオリゼ、ケイン、ムシアラとも連係し、好プレーを連発した。
それでも「近年のバイエルン最大の失敗作」という評価は、現状に合わない。 今季29試合で10ゴール4アシストは、出場1151分換算で115分に1得点、82分に1得点関与のペース。ケインの控えながら、十分評価に値する。
さらにゴールの質も向上。序盤は大量リード後にしか脅威になれなかったが、今は決定的な場面を作り出せる。マインツ戦では逆転の口火を切った。その1週間前のVfB戦でも混乱した展開で2-1の勝ち越し弾を決めた。
それだけに、多くのメディアが夏の退団を既定路線のように報じているのは驚きだ。 先発40試合の条件はすでに達成不可能で、6500万ユーロの買い取り義務は発生しない。チェルシーでの将来は絶望視されているので、クラブ同士が率直に話し合い、移籍金を下げた上で残留交渉を行う選択肢もある。特にコンパニが彼を評価しているだけに、その可能性は高い。
セルジュ・グナブリの長期離脱により、チャンピオンズリーグとDFBポカールに残る重要試合では、バイエルンの攻撃陣はほぼ自動的に決まる。トップにはハリー・ケイン、両ウイングにはルイス・ディアスとマイケル・オリゼが欠かせない。 また、10番のポジションはジャマル・ムシアラが務める見込みだ。
23歳のムシアラは、昨夏のクラブワールドカップで負った腓骨骨折から回復し、着実に調子を上げている。 代役候補は少なく、チームにとって幸いする。レナート・カールとトム・ビショフも負傷中であり、控えはニコラス・ジャクソンとラファエル・ゲレイロだけだ。
だからこそ、先発メンバーの連係がいつも以上に重要になる。 その相性はマインツ戦で証明された。後半途中出場したオリゼ、ケイン、ムシアラは、巧みなワンツーやフェイントで相手を翻弄。0-3の劣勢を4-3の逆転劇へと導いた。
この試合はPSG戦に向けた完璧なリハーサルとなった。パリのチームはマインツとはレベルが違うものの、バイエルンの3人のパフォーマンスは分析の頭痛の種になるだろう。
日付
試合
大会
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン対FCバイエルン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ