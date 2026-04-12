勝者のメンタリティ…決戦前、グアルディオラがアルテタを圧倒

プレミアリーグ第32節でマンチェスター・シティはアウェイのスタンフォード・ブリッジでチェルシーに3-0で勝利した。

この結果、勝ち点を64に伸ばしたシティは2位に浮上した。

首位のアーセナルは70ポイントで6ポイント差をつけたまま。シティにはクリスタル・パレスとの延期試合が残っている。

アーセナルは土曜、ホームでボーンマスに1-2で敗れ、シティが差を縮めるきっかけとなった。