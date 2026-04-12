勝者のメンタリティ…決戦前、グアルディオラがアルテタを圧倒

プレミアリーグ第32節でマンチェスター・シティはアウェイのスタンフォード・ブリッジでチェルシーに3-0で勝利した。
この結果、勝ち点を64に伸ばしたシティは2位に浮上した。
首位のアーセナルは70ポイントで6ポイント差をつけたまま。シティにはクリスタル・パレスとの延期試合が残っている。
アーセナルは土曜、ホームでボーンマスに1-2で敗れ、シティが差を縮めるきっかけとなった。
プレミアリーグ第32節でマンチェスター・シティはアウェイのスタンフォード・ブリッジでチェルシーに3-0で勝利した。
この結果、勝ち点を64に伸ばしたシティは2位に浮上した。
首位のアーセナルは70ポイントで6ポイント差をつけたまま。シティにはクリスタル・パレスとの延期試合が残っている。
アーセナルは土曜、ホームでボーンマスに1-2で敗れ、シティが差を縮めるきっかけとなった。
アーセナルは来週の日曜日、プレミアリーグ第33節でエティハド・スタジアムにてマンチェスター・シティと対戦する。
優勝を争う両チームの対戦は、今シーズン最も重要な一戦となる。
アーセナルが勝てば未消化試合のあるシティとの勝ち点差は9に広がる。シティが勝てば差は6に縮まる。
逆にシティが勝てば状況は一変。アルテタ率いるアーセナルを追い詰める。
シティが勝てば勝ち点は67となり、アーセナルとの差は3に縮まる。さらに延期試合のクリスタル・パレス戦に勝てば、差はなくなる。
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アーセナルはマンチェスター・シティ以上にプレッシャーが高まっている。勝ち点を落とし、シティに差を縮められたからだ。
さらにアーセナルはチャンピオンズリーグも戦っており日程が過密だが、シティは準々決勝でレアル・マドリードに敗れ欧州を去った。
アーセナルはCLベスト8に進出し、アウェーでスポルティング・リスボンに1-0勝利し準決勝進出に王手をかけた。
プレミアリーグとチャンピオンズリーグを戦うアーセナルには、心身の規律が強く求められる。
両大会の並行は、チームの力と精神力を同時に試す。
マンチェスター・シティの最大の特徴は、勝者のメンタリティだ。スカイブルーのチームは、毎シーズン、プレミアリーグの優勝争いをどう戦うかを熟知している。
プレミアリーグのタイトルはビッグマッチだけで決まるのではなく、残りの試合で着実に勝ち点を積み重ねることが重要だと知っている。
一時的な好調に左右されず、高いパフォーマンスを継続的に保つことを重視する。調子を落としても大きな勝ち点を失わず、すぐにペースを取り戻す。
ペップ・グアルディオラ監督の下、過去8シーズンで6度のプレミアリーグ制覇は、エティハド・スタジアムに「チャンピオンのメンタリティ」が根付いている証だ。