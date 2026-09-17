Jonathan Moscrop
翻訳者：
「勝利は義務だ！」 セリエA優勝争いでインテルが比類なきプレッシャーを背負う理由
戦術分析がインテルの優勝義務を浮き彫りにする
インテルはスタディオ・オリンピコへの遠征を前に、国内と欧州のタイトル獲得を強く期待されている。タイトル争いについての独占インタビューで、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に対し、元MFルイジ・ディ・ビアージョは両クラブを取り巻くプレッシャーの違いを強調した。
同氏は、インテルの戦力構成を踏まえれば、クリスティアン・キヴの下で即座に結果を出すことが求められていると指摘した。
「インテルは、そのチームと近年の歴史を考えれば、勝たなければならない義務がある」と、ディ・ビアージョは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。「こう言おう。インテルには勝つ義務があり、ローマには勝つ希望がある」
- Action Plus
キヴの妥協なき戦術的プレッシングへの称賛
キブは今季、インテルの戦術的アプローチを磨き上げ、相手のビルドアップを封じるために最終ラインをより高い位置へ押し上げている。危険を伴うビルドアップによって時折失点することはあるものの、ディ・ビアジョは、キブの積極的なビジョンは尊重に値すると強調した。
注目度の高い試合になれば、インテルのチーム全体の集中力が自然と戻るものだ。
「たしかに守備では少し苦しんでいるが、それは個々の集中の問題にすぎない」と、ディ・ビアジョは『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。「ただ、キブが自分たちのアイデンティティーを保ちたいと考えるのは当然だ。彼はそれを手放そうとしていないし、それは称賛に値する」
中盤の流動性とGKへの信頼
ハカン・チャルハノール不在の中、ピオトル・ジエリンスキはカーティス・ジョーンズと並ぶ、より低い位置のプレーメーカー役に自然に入り込み、インテルの中盤に流動的な選択肢を与えている。ディ・ビアジョはまた、マドリードで後方からのビルドアップ時に最近ミスがあったGKジョゼップ・マルティネスも擁護した。
現代的なGKをビルドアップの構造に組み込むうえでは、指揮官からの信頼が何より重要である。
「ジエリンスキ自身、もともとプレーメーカーとして生まれたわけではないが、とてもうまくこなせる」と、ディ・ビアジョは『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。「マルティネスは明らかなミスを犯したかもしれない。だが、ある選手を信じているなら、こういう時こそキヴがしているように、その選手を守り、後押しするものだ。唯一重要なのは自信だけだ」
- AFP
インテル、春の決定的な躍進を狙う
インテルは、3月に全コンペティションでのタイトル獲得の可能性を見極める前に、段階的に勢いを築くことを目指している。層の厚い戦術的な陣容は、過密日程への対応を可能にしている。
キヴのチームは、戦術的な勇気を主要タイトル獲得へと結びつけるべく、決意を持って戦いを続けている。
ローマでの印象的な勝利は、インテルが優勝の本命であるという評価をさらに強めることになる。
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