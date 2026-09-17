「勝利は義務だ！」 セリエA優勝争いでインテルが比類なきプレッシャーを背負う理由

インテルはスタディオ・オリンピコへの遠征を前に、国内と欧州のタイトル獲得を強く期待されている。タイトル争いについての独占インタビューで、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に対し、元MFルイジ・ディ・ビアージョは両クラブを取り巻くプレッシャーの違いを強調した。

同氏は、インテルの戦力構成を踏まえれば、クリスティアン・キヴの下で即座に結果を出すことが求められていると指摘した。

「インテルは、そのチームと近年の歴史を考えれば、勝たなければならない義務がある」と、ディ・ビアージョは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。「こう言おう。インテルには勝つ義務があり、ローマには勝つ希望がある」