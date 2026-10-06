AFP
翻訳者：
「勝利は極めて重要だった」。ジャンルカ・スカマッカが、ネーションズリーグでトルコを退けたロベルト・マンチーニ監督率いるイタリアの粘り強さを称賛。
開催国がボローニャの膠着状態を打破
マンチーニが植え付けた粘り強さは、この試合でも明白だった。26分、アントニオ・ヴェルガラとジョバンニ・ディ・ロレンツォの見事な連係から、スカマッカがハーフボレーをクロスバーの裏側に叩き込み、均衡を破った。後半立ち上がりにアラル・シムシルの衝撃的な同点弾で追いつかれたものの、ホームのイタリアはすぐさまリッカルド・カラフィオーリのヘディング弾で応戦。最後はフランチェスコ・ピオ・エスポジトが3-1の勝利を決定づけた。この決定的なパフォーマンスでビンチェンツォ・モンテッラ率いる相手のアグレッシブな入りを退け、レナト・ダッラーラに集まった期待に満ちた観衆の前で貴重な勝ち点を手にした。
- LaPresse
ストライカーはチーム全体の目標を優先する
スカマッカは得点者となったにもかかわらず謙虚な姿勢を崩さず、しぶとい相手を抑え込むにはチーム全体の強い意志が必要だったことを強調した。
試合終了後、チーム全体の出来についてRAIに語ったアタランタFWは、次のように述べた。「とてもうれしい。ゴールというより、結果が何より大きい。僕たちにとって勝利は不可欠だったからだ。簡単な試合にならないことは分かっていた。トルコはアグレッシブなチームだからね。それでも僕たちは素晴らしい試合をした」
さらに、自身の変わらぬ姿勢についてはこう付け加えた。「自分はいつでも、出場を求められたときに準備を整え、全力を尽くすことに集中している。最も大事なのは代表チームを助けることだ」
歴史的な節目が若き層の厚みを際立たせる
後半の痛手から即座に立ち直ったイタリアは、終盤にエスポジトが至近距離から押し込み、歴史的な形でその復調を締めくくった。 この一撃により、この若きFWは歴史に名を刻んだ。21歳までに代表通算7得点に到達したのは、1931年1月の伝説的なジュゼッペ・メアッツァに次いで、イタリア代表史上2人目となった。ボローニャで真の苦境にさらされる場面をしのいだことは、イタリア代表の攻撃面における移行が正しい方向に進んでいることを改めて示した。
- IPA Sport
決定的な予選の試練が目前に迫る
このホームでの勝利により、2020年欧州王者は4試合で勝ち点7とし、A1組の2位を確固たるものにした。マンチーニ監督率いるチームは今後、ネーションズリーグ準々決勝進出を目指し、11月の国際Aマッチウィークにフランスをホームに迎え、その後ベルギーへ乗り込む。この注目の2連戦は、欧州の舞台におけるイタリアの実力と直近の安定感を決定的に測る試金石となる。
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