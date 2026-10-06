「勝利は極めて重要だった」。ジャンルカ・スカマッカが、ネーションズリーグでトルコを退けたロベルト・マンチーニ監督率いるイタリアの粘り強さを称賛。

スカマッカは得点者となったにもかかわらず謙虚な姿勢を崩さず、しぶとい相手を抑え込むにはチーム全体の強い意志が必要だったことを強調した。

試合終了後、チーム全体の出来についてRAIに語ったアタランタFWは、次のように述べた。「とてもうれしい。ゴールというより、結果が何より大きい。僕たちにとって勝利は不可欠だったからだ。簡単な試合にならないことは分かっていた。トルコはアグレッシブなチームだからね。それでも僕たちは素晴らしい試合をした」

さらに、自身の変わらぬ姿勢についてはこう付け加えた。「自分はいつでも、出場を求められたときに準備を整え、全力を尽くすことに集中している。最も大事なのは代表チームを助けることだ」