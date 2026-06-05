AFP
翻訳者：
「勝てると思っていなかった」とロドリ。バロンドール受賞は夢ではなかったと明かし、マンチェスター・シティのスターは“怪物”ラミン・ヤマルが最高賞を取ることを支持した。
MFが歴史的な勝利を振り返る
ロドリはDAZNのインタビューで、2024年バロンドール受賞を振り返った。 29歳のマンチェスター・シティの守備的MFは、2023-24シーズンにプレミアリーグ、UEFAスーパーカップ、クラブワールドカップを制し、スペイン代表でもEURO2024で優勝した。この栄冠で、彼は2018年のレアル・マドリード、ルカ・モドリッチ以来、6年ぶりの中盤選手としての受賞となった。
- Getty Images
ロドリは個人への執着を控えめに語る
この洗練されたミッドフィールダーは、世界的な評価を光栄に思う一方で、個人の賞は決して自分の主な動機ではなかったと強調した。
これまでを振り返り、ロドリは「夢だったとは言えない。受賞できるとは思っていなかった。人生には驚きがある。もちろん大切だが、過度に重視はしない。
「ただ、自分の仕事を全うした結果だ。投票してくださった方、評価してくださった方に感謝している。私にとっても家族にとっても、とても特別なことだ」
ヤマルは将来の大物と期待されている。
マンチェスター・シティのスターは、ロドリが受賞した翌年に2位に入ったバルセロナの10代天才ヤマルを絶賛。ヤマルはパリ・サンジェルマンのデンベレに次ぐ順位だった。
それでもロドリは、スペイン代表のチームメイトである彼が将来この賞を獲得すると確信している。「1人は現在の、もう1人は未来のスペイン代表だ。彼はすでにスターで、将来性が非常に楽しみだ。
「彼は将来バロンドールを取る。化け物だ。素晴らしい選手で、僕とも仲が良い。世間はまだ彼のことを知らない。もっと知ってほしい。本当に素晴らしい人間だ。」
批判については「才能があるからこそ、注目されるのは当然だ」と語り、
彼はとても大人びていて、集中力もある。年齢の割に素晴らしい価値観を持つ若者だ。18歳というのは私たちと同じ。彼がここまで成長していることを嬉しく思う」
- Getty
ラ・ロハ、世界の舞台へ準備万端
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる欧州王者スペインは、その強さをワールドカップでも示したい。ロドリとヤマルを軸に据えるスペインは、6月14日（月）にメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われるグループH初戦でカーボベルデと対戦する。その後、サウジアラビアとウルグアイも待つだけに、「ラ・ロハ」は初戦から勝利が不可欠だ。