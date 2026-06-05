この洗練されたミッドフィールダーは、世界的な評価を光栄に思う一方で、個人の賞は決して自分の主な動機ではなかったと強調した。

これまでを振り返り、ロドリは「夢だったとは言えない。受賞できるとは思っていなかった。人生には驚きがある。もちろん大切だが、過度に重視はしない。

「ただ、自分の仕事を全うした結果だ。投票してくださった方、評価してくださった方に感謝している。私にとっても家族にとっても、とても特別なことだ」