ヤマルは前回のバロンドール授賞式で自分が世界最高の選手に選ばれると確信していたと明かした。彗星のごとくスーパースターの座に上り詰めたバルセロナのウイングは、受賞を逃した失望感が若きキャリアの転機になったと語った。

「正直、あの日は自分が受賞すると思っていた」とYouTubeチャンネルで語った。

ただ、18歳の彼は、元チームメイトのウスマン・デンベレに敗れたことを今では幸運だったと感じている。「デンベレが受賞したのは、僕にとって成長のきっかけになった。まだ時期尚早だったんだ」と語り、その経験が自分を成熟させたと明かした。