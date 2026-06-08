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「勝てると思っていた」。バルセロナとスペイン代表のスター、ラミネ・ヤマルは2026年のゴールデンボールを目指す。ウスマン・デンベレにバロンドールを譲ったことがなぜ「良かった」のか。
バロンドール受賞を逃した悔しさと、人間としての成長
ヤマルは前回のバロンドール授賞式で自分が世界最高の選手に選ばれると確信していたと明かした。彗星のごとくスーパースターの座に上り詰めたバルセロナのウイングは、受賞を逃した失望感が若きキャリアの転機になったと語った。
「正直、あの日は自分が受賞すると思っていた」とYouTubeチャンネルで語った。
ただ、18歳の彼は、元チームメイトのウスマン・デンベレに敗れたことを今では幸運だったと感じている。「デンベレが受賞したのは、僕にとって成長のきっかけになった。まだ時期尚早だったんだ」と語り、その経験が自分を成熟させたと明かした。
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国際舞台から学ぶ
スペイン代表での経験を振り返り、ヤマルは大きな舞台でプレーするプレッシャーを語った。ユーロ2024制覇の立役者となったが、代表初期は期待の重圧を感じていたという。
「当時はまだ子供で、国際大会の緊張で胸が鳴りました。でも、冷静になる方法を学びました。試合も大会も長いです。いつも、始めより終わりのほうが良い状態になれます」とヤマルは語った。
アイドルとネイマールの影響
ヤマルは数百万人のサッカー志望者のロールモデルだが、自身もサッカー界の偉人からインスピレーションを得ている。最も見ていて魅了される選手を尋ねられると、このアカデミー出身の選手は、スポティファイ・カンプ・ノウで一時代を築いたブラジルのレジェンドを即座に挙げた。
「ネイマールは僕のアイドル。彼のプレーを見るのはいつだって楽しい」と語り、敬意を示した。さらにヤマルは、プレミアリーグやリーグ・アンの若手にも注目している。
特にジェレミー・ドクとラヤン・シェルキのプレーを楽しみ、現代的な高速ウイングと技術の華麗さを評価していると語った。
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ワールドカップにおける究極の約束
2026年のワールドカップが迫る中、ヤマルはスペインが世界でも欧州の成功を再現した場合の祝いかたを考え始めている。スペイン攻撃の要である彼は大会最優秀選手賞の有力候補で、ファンに約束した。
優勝したら「3週間、ひげと口ひげを生やす」とファンに約束した。