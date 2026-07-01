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「勝てるかは分からない」―アーリング・ハーランドは、ワールドカップ16強でノルウェーがブラジルに勝つ可能性は「極めて低い」と語った。
ハランドのノックアウトステージへの現実的な見通し
ノルウェーは32強戦でコートジボワールを2-1で破り、決勝トーナメント進出を決めた。ハランドは86分、パトリック・ベルグのスルーパスを押し込み決勝点。しかし彼は直後、次の強敵への警戒を口にした。
試合直後のインタビューでハーランドは、次のラウンドの難しさを冷静に語った。「ベスト16には強豪が待つ。簡単ではないし、現実を見なければならない。勝ち進めるかは分からない。 「入念に準備してきたし、今も万全だ」と語った。ブラジルを破る可能性を問われると、ハーランドは率直にこう答えた。「えーと……極めて低いね。」
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ゴールデンブーツ争いでメッシとムバッペを追う
マンチェスター・シティのエースは大会で好調を維持し、クラブでの活躍を国際舞台でも証明している。コートジボワール戦で決めた決勝点は大会5得点目。ゴールデンブーツ賞争いでリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペを1ゴール差まで追い上げた。W杯経験が少ない中でのこの得点効率は特筆すべきだ。
代表53試合で60得点をマークし、現役最速でこの大台に達した。ムバッペは100試合、メッシは122試合を要した。
オデガードはより楽観的な展望を示している。
ハーランドが現実的な姿勢を示す一方、ノルウェー代表主将マルティン・オデゴールは少し楽観的だった。試合後の祝勝会でファンと共に「バイキング・クラップ」を先導したアーセナル所属のプレイメーカーは、大会の予測不能さがチームに味方すると語る。オデゴールはチームメイトにアンダードッグを受け入れるよう呼びかけた。
「厳しい試合になるが、サッカーでは何が起こってもおかしくない。夢を見続け、楽しみながら挑戦したい。この瞬間を味わいましょう」とミックスゾーンで語った。
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ブラジルの強みを認める
オデガードは、ブラジル代表の選手たちの個々の実力を認め、クラブチームでチームメイトであるガブリエル・マルティネッリとガブリエル・マガリャエスについて、「彼らは素晴らしいチームで、優秀な選手が何人もいる。アーセナルで一緒にプレーしたことがあるが、彼らはトップレベルの選手だ」と述べた。
ノルウェーとブラジルは日曜、ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで対戦する。