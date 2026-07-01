「勝てるかは分からない」―アーリング・ハーランドは、ワールドカップ16強でノルウェーがブラジルに勝つ可能性は「極めて低い」と語った。

ノルウェーは32強戦でコートジボワールを2-1で破り、決勝トーナメント進出を決めた。ハランドは86分、パトリック・ベルグのスルーパスを押し込み決勝点。しかし彼は直後、次の強敵への警戒を口にした。

試合直後のインタビューでハーランドは、次のラウンドの難しさを冷静に語った。「ベスト16には強豪が待つ。簡単ではないし、現実を見なければならない。勝ち進めるかは分からない。 「入念に準備してきたし、今も万全だ」と語った。ブラジルを破る可能性を問われると、ハーランドは率直にこう答えた。「えーと……極めて低いね。」