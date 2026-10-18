Getty Images Sport
翻訳者：
「勝つべきだった！」ダニエル・ファルケ監督、マンチェスター・ユナイテッド戦でリーズが本命視されたことを「褒め言葉」と受け止めるも、試合を支配しながら勝ち点を取りこぼし不満
ファルケ、エランド・ロードでの引き分けに言及
リーズ・ユナイテッドがマンチェスター・ユナイテッドと激闘の末に引き分け、ダニエル・ファルケ監督は誇らしさと悔しさが入り交じった心境を示した。リーズが長年のライバルを下すと広く予想されていた一戦で、勝ち点3を獲得するだけの内容だったと感じている。
ファルケ監督は試合後、『スカイスポーツ』に「勝ち点1だけに終わり、少しがっかりしている」と認めた。「全体として、前半を終えてリードを許す必要はなかったと思う。ただ、相手はマンチェスター・ユナイテッドだ。後半は同点に追いついた後も優勢を保つべきだった。多くのシュートがクロスバーを越えたが、全体的には堅実なパフォーマンスだった。勝つべき試合だったが、次に進む。我々が優勢だったものの、ゴール前とその周辺での質が足りず、チャンスを生かせなかった」
この結果、リーズはプレミアリーグで7位につけ、アウェーのマンチェスター・ユナイテッドに勝ち点3差をつけている。また、3月以降はエランド・ロードでの公式戦無敗を維持している。
- Getty Images Sport
本命視されることを褒め言葉として受け止める
ファルケ監督は、試合前に広がった見方こそ、チームがシーズン序盤の数カ月に積み重ねてきた取り組みの証しだと指摘した。マンチェスター・ユナイテッドとの対戦を前に、リーズが優勢と見られるのは珍しい。元ノリッジ・シティ監督のファルケは、それを進歩の表れとして受け止めている。
「マンチェスター・ユナイテッドを相手に我々が本命と見られたのなら、この1カ月、多くのことを正しくやってきた証しだと受け止めた。だが、それは我々が勝ち取った評価だ」とファルケ監督は説明した。「その評価が正しいと証明したかった。我々がどれだけ敬意を勝ち取ってきたかを物語っている。全体として、今の我々はこういう位置にいるし、良い位置だ。このリーグで勝ち点を得るのは依然として難しい。決定機を確実に仕留め、非常に効率よく戦わなければならないが、前進し続けなければならない」
白熱したダービーで逃した好機
試合は伝統のローズ・ダービーの名に恥じず、熱気に満ちた雰囲気の中で激しい競り合いが相次いだ。序盤は華麗な技術よりもフィジカルを前面に押し出したプレーが目立ち、慌ただしい立ち上がりにブルーノ・フェルナンデスとガブリエル・グドムンドソンがともにイエローカードを受けた。
30分を迎える前には、両チームに立て続けにチャンスが訪れ、試合は一気に熱を帯びた。センネ・ラメンスが体をいっぱいに伸ばしてニコ・エルヴェディのシュートを防ぐと、今度はフリーのブライアン・エンベウモが絶好機でヘディングを枠外に外した。しかし、エンベウモは前半終了の10分前に挽回。ジェームズ・ジャスティンとの競り合いを制し、ユーリ・ティーレマンスがボックス内へ送った見事なパスに合わせて、アウェーチームにリードをもたらした。
後半に入るとリーズが反撃し、ドミニク・カルバート＝ルーウィンのゴールで同点に追いついた。ストライカーは、タリク・ムハレモヴィッチが絡んだCK後のこぼれ球を逃さず、ホームサポーターを沸かせた。
- Getty Images Sport
マイケル・キャリックへの重圧が高まる
リーズが勝てたかもしれない試合を振り返る一方、マンチェスター・ユナイテッドのキャリック監督は依然として厳しい状況に置かれている。エランド・ロードでの引き分けにより、チームは公式戦で6試合未勝利となった。これほどの不振は2018-19シーズン終了以来だ。
マンチェスター・ユナイテッドは次に欧州での戦いへ目を向け、水曜日にチャンピオンズリーグでコモと敵地で対戦する。その後、日曜日にはプレミアリーグでボーンマスをオールド・トラッフォードに迎える。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。