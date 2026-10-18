リーズ・ユナイテッドがマンチェスター・ユナイテッドと激闘の末に引き分け、ダニエル・ファルケ監督は誇らしさと悔しさが入り交じった心境を示した。リーズが長年のライバルを下すと広く予想されていた一戦で、勝ち点3を獲得するだけの内容だったと感じている。

ファルケ監督は試合後、『スカイスポーツ』に「勝ち点1だけに終わり、少しがっかりしている」と認めた。「全体として、前半を終えてリードを許す必要はなかったと思う。ただ、相手はマンチェスター・ユナイテッドだ。後半は同点に追いついた後も優勢を保つべきだった。多くのシュートがクロスバーを越えたが、全体的には堅実なパフォーマンスだった。勝つべき試合だったが、次に進む。我々が優勢だったものの、ゴール前とその周辺での質が足りず、チャンスを生かせなかった」

この結果、リーズはプレミアリーグで7位につけ、アウェーのマンチェスター・ユナイテッドに勝ち点3差をつけている。また、3月以降はエランド・ロードでの公式戦無敗を維持している。