ルイス・エンリケは、この混乱した試合を簡潔な逆説でまとめた。「私たちは勝つ価値も引き分ける価値も負けの価値もあった」と、パリ・サンジェルマンを率いる監督は、FCバイエルンとの記憶に残る5-4（3-2）の試合について語った。
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「勝つには何点必要だ？」と尋ねた-PSGのルイス・エンリケ監督がバイエルン戦後の奇妙な会話を明かした。
スペイン人監督は幻想を抱いていなかった。2025年5月31日、PSGが欧州王者に輝いたミュンヘンへ戻る。この歴史的ドラマの第2幕も、第1幕に負けず狂乱となるだろう。「第2戦は第1戦と同じ展開だ。5分前、スタッフに勝利に必要な得点を聞いた。少なくとも3点だ！」
今のパリならそれ以上のこともできる。エンリケはトータルフットボールを体現する怪物を作り上げた。世界最高の一人、ウスマン・デンベレも「走らなければエンリケは僕をベンチに送るだろう」と笑いながら語る。 目まぐるしいポジションチェンジと、ミュンヘンの100ゴールを挙げたストライカーたちでさえも畏敬の念を抱かせるほどの殺気。
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「5対2の時点で、もっと良い結果になると思っていた」
「私が監督として関わった中で最高の試合だ」とチャンピオンズリーグ準決勝第1戦後のエンリケ監督は語った。「この激しさ、スピード、フィジカルレベルは初めてだ。関係者を称賛したい」
選手たちもその言葉に同意した。キャプテンのマルキーニョスはCanal+に「すべてのサッカーファンが楽しんだはずだ。ピッチに立てたことを喜びに感じている。子供の頃からずっと、こういう試合を夢見てきた」と語った。
ただ、エンリケ監督にはわずかな悔しさもにじんだ。「5－2の時点でより良い結果を期待していた」と55歳の指揮官は語った。終盤に流れを失ったPSG。その代償はミュンヘンで痛烈に表れるかもしれない。
エンリケは第2戦で「さらに強力な」バイエルン・ミュンヘンになると予言した。
「バイエルンはファンの後押しでさらに強くなる」と監督は言った。「だが、あの地に戻るのは私たちにとって素晴らしい思い出を呼び起こすだろう」。それは現代サッカー史上最も一方的な決勝、インテル・ミラノ戦での5-0の魔法のような勝利だ。「私たちは同じメンタリティで臨み、勝利のために全力を尽くす」。
今季もバルセロナ（2-1）、レバークーゼン（7-2）、モナコ（3-2）、チェルシー（3-0）、リヴァプール（2-0）を破ったように。 サイドバックのアクラフ・ハキミが終盤に負傷したが、チームは動揺していない。モロッコ代表のハキミは、コンラート・ライマーとの競り合いで太腿裏を痛めた。
「1点リードしているが、意味はない。それでも勝ちに行く」とヴィティーニャ。デンベレも「何も変える必要はない」と語った。