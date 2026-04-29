「勝つには何点必要だ？」と尋ねた-PSGのルイス・エンリケ監督がバイエルン戦後の奇妙な会話を明かした。

スペイン人監督は幻想を抱いていなかった。2025年5月31日、PSGが欧州王者に輝いたミュンヘンへ戻る。この歴史的ドラマの第2幕も、第1幕に負けず狂乱となるだろう。「第2戦は第1戦と同じ展開だ。5分前、スタッフに勝利に必要な得点を聞いた。少なくとも3点だ！」

今のパリならそれ以上のこともできる。エンリケはトータルフットボールを体現する怪物を作り上げた。世界最高の一人、ウスマン・デンベレも「走らなければエンリケは僕をベンチに送るだろう」と笑いながら語る。 目まぐるしいポジションチェンジと、ミュンヘンの100ゴールを挙げたストライカーたちでさえも畏敬の念を抱かせるほどの殺気。