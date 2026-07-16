Getty Images Sport
翻訳者：
「勝つためにここに来た！」――ロドリはスペイン代表としてワールドカップ制覇を誓う一方、アルゼンチン戦を前に「これからが最も厳しい」と警鐘を鳴らす。
ロドリ船長が最終戦への集中力を強調
大会が始まってから、スペイン代表のロッカールームに響くメッセージはただ一つ。「俺はワールドカップを勝ち取るためにここにいる」。キャプテン、ロドリが先導するこのスローガンは、彼のピッチでの影響力とともに高まっている。北米での活躍にもかかわらず、このMFは地に足をつけている。
準決勝勝利後、マンチェスター・シティのスターは過度な期待を諭した。 「苦労せずにワールドカップを制覇できると思うのは間違いだ」とロドリは『マルカ』紙を通じて警告した。「相手は世界最高だが、我々は大会を通じて成熟し、成長し続けている。忍耐強く戦ってきた。今、タイトルへ突き進む。」
- (C)Getty Images
スペイン代表、アルゼンチン戦に向けニュージャージーに到着
『ペリオディコ』紙によると、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表はニューヨーク近郊へ到着したが、旅は波乱含みだった。ダラスでの雷雨で数時間遅れ、現地時間午前3時にニューアーク空港に着陸。チームはその後、MCホテル・モンクレアに宿をとり、日曜にメットライフ・スタジアムで行われる決勝に向けた準備に入った。
この試合は欧州と南米の現王者による初対決「フィナリッシマ」となる。ロドリはスペインが優勝すれば、W杯、EURO、CL、バロンドールを制した史上7人目の選手としてジダンやメッシの仲間入りを果たす。
キャンプ内の高揚感をうまくコントロールする
スペインのファンが2つ目の星を夢見る中、チーム内は穏やかで集中している。 ミケル・オヤルサバルは「カーボベルデ戦の翌日と同じくらい落ち着いている。想像もしていなかったが、今は誇りを持って『決勝に進んだ』と言える」と語った。
10代の注目選手パウ・クバルシもまた、この大舞台にもかかわらず冷静だ。「心ではとても嬉しいが、落ち着いている」とDFは語り、「これからの数日間は特別になる。ニューヨークへ行き、夢は生きている。今すぐ試合が始まってほしい」と続けた。
- AFP
『フランスの崩壊』が舞台を整える
スペインは優勝候補のフランスを2－0で破り、決勝進出を決めた。オヤルサバルとペドロ・ポロのゴールが試合を決め、ロドリを軸とする中盤がムバッペらフランス攻撃陣を封じた。
決勝の舞台でスペインの進撃を阻むのは、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンだけだ。ロドリは試合の重みを理解しつつ、「一歩ずつ進んできた。あとひと歩だ」と語った。 この瞬間を楽しみ、今は休息を取り、極めて厳しい試合に備える時だ。」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。