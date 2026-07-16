「勝つためにここに来た！」――ロドリはスペイン代表としてワールドカップ制覇を誓う一方、アルゼンチン戦を前に「これからが最も厳しい」と警鐘を鳴らす。

スペインのファンが2つ目の星を夢見る中、チーム内は穏やかで集中している。 ミケル・オヤルサバルは「カーボベルデ戦の翌日と同じくらい落ち着いている。想像もしていなかったが、今は誇りを持って『決勝に進んだ』と言える」と語った。

10代の注目選手パウ・クバルシもまた、この大舞台にもかかわらず冷静だ。「心ではとても嬉しいが、落ち着いている」とDFは語り、「これからの数日間は特別になる。ニューヨークへ行き、夢は生きている。今すぐ試合が始まってほしい」と続けた。