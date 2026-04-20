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「勝つためなら手段を選ばない！」――アレックス・イウォビが語る、ナイジェリア代表チームメイト、ビクター・オシメンの特別な才能と、世界クラスへと導いた練習への姿勢。
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オシムヘンのキャリア：ナイジェリア人ストライカーが頂点に上り詰めた道のり
オシメンはラゴスの郊外で7人兄弟の末っ子として生まれ、貧しい幼少期を過ごした。その経験が彼に強い闘志を植え付けた。
「アルティメット・ストライカーズ・アカデミー」で頭角を現し、ドイツのヴォルフスブルクへ移籍して欧州キャリアをスタートさせた。その後ベルギーのシャルルロワでプレーし、フランス・リールで才能が開花した。
リールでの1シーズンで好結果を残し、ナポリへ高額移籍を果たした。 イタリアでは133試合76得点をマークし、2022-23シーズンはセリエA制覇とMVPを獲得。2024年、クラブ幹部との不和でトルコのガラタサライへ移籍し、70試合で56得点を挙げている。
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勝利へのマインドセット：イウォビが明かすオシメンの特筆点
オシメンは代表52試合で35得点を挙げ、世界屈指のストライカーと評価されている。イウォビはポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワに対し、マスクを着けたこのフォワードの強さをこう語った。「彼はとてもクールだ。 練習ではいつも無理をして足や頭を突っ込み、けがをしている。それでも常に戦う姿勢を崩さない。
彼が今の地位にいるのは驚くことじゃない。荒削りだと言う人もいるが、彼は1試合で5回もチャンスを自ら作り出す。ハードワークと走りだけでね。
相手が［ヴァージル］・ファン・ダイクでもノンリーグの選手でも――ノンリーグを軽視するわけではないが――彼は戦う。チャンピオンズリーグでも仲間とプレーするように臨む。
「彼は常に勝ちたいと思っている。そのメンタリティは異常だ。本当に異常なんだ。時には度が過ぎることもある。練習中だって、彼は戦って、自分が勝っていることを確かめたがるからな。時には反則を犯すこともある。勝つためなら反則だって分かっているのにね。でも、とにかく異常なメンタリティなんだ。」
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スポーツ界のレジェンドを家族に持つとは、どんな感じでしょうか。
29歳のイウォビはオシムヘンより2歳年上だが、得点力のあるフォワードから自身の能力を最大限に引き出すヒントを得ている。アーセナル下部組織出身の彼は、長年の苦難も乗り越え、2023年にエバートンからフラムへ移籍してもプレミアリーグのスターであり続ける。
彼は、かつてイングランドのトップリーグで輝いた「スーパー・イーグルス」のレジェンド、オコチャから助言を受けることができる幸運な立場にある。
イウォビは、こう語る。「オコチャはいつも僕に『自分らしくあれ』と励ましてくれた。
「僕は彼を、まずサッカー選手というより、叔父さんとして見てきたんだ。それは単に、僕の家族がクリスマス頃にはいつも彼の家に行ったり、ナイジェリアにある彼の家を訪ねたりしていたから自然にそうなったんだ。彼はすごく気さくで、コメディアンのような人で、とにかく面白い。だから僕はいつもそんな彼を見てきたんだ。
彼がボルトンでサム・アラダイス監督の下でプレーしていた頃、試合や練習を見に行くと、休憩時間に僕とボールを蹴り合ったりして、本当に自由奔放だった。
年齢を重ねるにつれ、彼が人々から偶像視される様子を見て、本当のレジェンドだと気づきました。それでも僕にとっては、アドバイスをくれる叔父さんです。
「サッカーについて彼からプレッシャーを感じたことはない。外野はいろいろ言うけど、彼はいつも『君は素晴らしい選手だ。自分の物語を書き上げろ』と励ましてくれた。彼はすでに自分の物語を書き上げた。今は私が自分の物語に集中する番だ」
アレックス・イウォビ出演の「Beast Mode On」ポッドキャストを聴こう
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