「勝つためなら手段を選ばない！」――アレックス・イウォビが語る、ナイジェリア代表チームメイト、ビクター・オシメンの特別な才能と、世界クラスへと導いた練習への姿勢。

29歳のイウォビはオシムヘンより2歳年上だが、得点力のあるフォワードから自身の能力を最大限に引き出すヒントを得ている。アーセナル下部組織出身の彼は、長年の苦難も乗り越え、2023年にエバートンからフラムへ移籍してもプレミアリーグのスターであり続ける。

彼は、かつてイングランドのトップリーグで輝いた「スーパー・イーグルス」のレジェンド、オコチャから助言を受けることができる幸運な立場にある。

イウォビは、こう語る。「オコチャはいつも僕に『自分らしくあれ』と励ましてくれた。

「僕は彼を、まずサッカー選手というより、叔父さんとして見てきたんだ。それは単に、僕の家族がクリスマス頃にはいつも彼の家に行ったり、ナイジェリアにある彼の家を訪ねたりしていたから自然にそうなったんだ。彼はすごく気さくで、コメディアンのような人で、とにかく面白い。だから僕はいつもそんな彼を見てきたんだ。

彼がボルトンでサム・アラダイス監督の下でプレーしていた頃、試合や練習を見に行くと、休憩時間に僕とボールを蹴り合ったりして、本当に自由奔放だった。

年齢を重ねるにつれ、彼が人々から偶像視される様子を見て、本当のレジェンドだと気づきました。それでも僕にとっては、アドバイスをくれる叔父さんです。

「サッカーについて彼からプレッシャーを感じたことはない。外野はいろいろ言うけど、彼はいつも『君は素晴らしい選手だ。自分の物語を書き上げろ』と励ましてくれた。彼はすでに自分の物語を書き上げた。今は私が自分の物語に集中する番だ」