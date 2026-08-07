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勝つしかない！マイケル・キャリックにマンチェスター・ユナイテッドのトロフィー警告、プレミアリーグ優勝経験者がサー・アレックス・ファーガソンとの共通する重要な資質を強調へ
キャリックがマンチェスター・ユナイテッド監督として2年契約にサイン
キャリックは、オールド・トラッフォードでプレーしていた時代にプレミアリーグ5回制覇とチャンピオンズリーグ優勝を含む18個のタイトルを獲得しており、名誉あるトロフィーを手にするために何が必要かを知っている。今、彼の前にある課題は、その成功をどうすれば再現できるかという点だ。
マンチェスター・ユナイテッドがルベン・アモリムとの契約解消を決断したことを受け、1月中旬にオールド・トラッフォードからのSOSに応じた。ベンチに安定を取り戻すため、古巣を知る顔が呼び戻された。
キャリックはその役割を見事に果たし、17試合で12勝を挙げた。そして3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ出場権獲得を決めると、2年契約のオファーが正式に提示された。
マンチェスターでは毎年のようにタイトル獲得が求められているだけに、直近の移籍市場で賢明な補強が実現すれば、マンチェスター・ユナイテッドが再び優勝争いに加わるとの声も上がっている。
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キャリックはマンチェスター・ユナイテッドの監督としてタイトルを獲得する必要があるのか？
キャリックがその点で結果を出せなかった場合、不都合な質問にさらされることになるかと問われた元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、シャープは、NetBetの提供でGOALにこう語った。「もちろんだ。彼は世界でも最大級、いや世界最大かもしれないクラブの一つにいる。だから、毎シーズンの終わりにタイトルを獲れていなければ、当然ながら疑問の声は上がるし、プレッシャーもかかる。
「彼自身も何かを勝ち取ることを期待していると思う。ファンもそうだろうし、取締役会もそうだろう。それを隠すことはできない。あらゆるものを勝ち取り、毎年何かしらのタイトルを獲らなければならない。それがその立場に伴うものだ」
キャリックがファーガソンと共有する重要な資質
シャープもまた、オールド・トラッフォードでサー・アレックス・ファーガソンの黄金時代の成功を支えた一人だった。キャリックは、この伝説的なスコットランド人指揮官の下で過ごした時間から、多くの重要な教訓を得ているはずだ。
かつての恩師から、現在のユナイテッド指揮官が最も学ぶべき重要な資質は何かと問われたシャープは、こう付け加えた。「マイケルがアレックス・ファーガソンから何かを取り入れる必要があるかどうかは分からない。
「ただ、自分がプレーした下で指導を受けた監督たちから学び、それぞれの良い部分を少しずつ取り入れるべきだと思う。だが、サー・アレックスから受け継ぐべきなのは間違いなく勝者のメンタリティーだ。彼はホームでもアウェーでも、厳しい試合でも簡単な試合でも、すべての試合に勝つことを求めていた。どの試合も勝たなければならなかったし、マイケルも同じだと思う。
「試合中やトレーニング中、さらには今季のプレシーズンマッチにおいてさえ、ロッカールームの内外で彼には規律があると思う。全員に正しい姿勢を求めていると思う。
「何か具体的にこれというものがあるかは分からないが、勤勉さと勝者のメンタリティーだと思う。何より大事なのは、チームが開始の笛から主導権を握って入ることだと思う。ここ数シーズン、立ち上がりが少し雑で、やや精彩を欠き、相手に先手を取られることがあまりにも多かった。その後に試合をひっくり返して結果を取り戻すのは難しい。だが、最初から積極的に入り、相手にプレッシャーをかけることができれば、彼にはうまくやるチャンスがあると思う」
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マンチェスター・ユナイテッドの2026-27日程：親善試合とプレミアリーグ開幕戦
ユナイテッドは2026-27シーズン開幕を前に戦力を強化しており、ユリ・ティーレマンスやアンドレイ・サントスらを獲得した。さらに、守備陣と攻撃陣の補強が必要だとみられている。
プレミアリーグの新シーズン開幕は数週間後に迫っており、マンチェスター・ユナイテッドは8月22日にハル・シティとの一戦で新シーズンのスタートを切る予定だ。その前には最後の親善試合として、パリ・サンジェルマン、リーズ、ACミランと対戦する。
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