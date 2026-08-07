シャープもまた、オールド・トラッフォードでサー・アレックス・ファーガソンの黄金時代の成功を支えた一人だった。キャリックは、この伝説的なスコットランド人指揮官の下で過ごした時間から、多くの重要な教訓を得ているはずだ。

かつての恩師から、現在のユナイテッド指揮官が最も学ぶべき重要な資質は何かと問われたシャープは、こう付け加えた。「マイケルがアレックス・ファーガソンから何かを取り入れる必要があるかどうかは分からない。

「ただ、自分がプレーした下で指導を受けた監督たちから学び、それぞれの良い部分を少しずつ取り入れるべきだと思う。だが、サー・アレックスから受け継ぐべきなのは間違いなく勝者のメンタリティーだ。彼はホームでもアウェーでも、厳しい試合でも簡単な試合でも、すべての試合に勝つことを求めていた。どの試合も勝たなければならなかったし、マイケルも同じだと思う。

「試合中やトレーニング中、さらには今季のプレシーズンマッチにおいてさえ、ロッカールームの内外で彼には規律があると思う。全員に正しい姿勢を求めていると思う。

「何か具体的にこれというものがあるかは分からないが、勤勉さと勝者のメンタリティーだと思う。何より大事なのは、チームが開始の笛から主導権を握って入ることだと思う。ここ数シーズン、立ち上がりが少し雑で、やや精彩を欠き、相手に先手を取られることがあまりにも多かった。その後に試合をひっくり返して結果を取り戻すのは難しい。だが、最初から積極的に入り、相手にプレッシャーをかけることができれば、彼にはうまくやるチャンスがあると思う」