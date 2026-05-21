クンブラは、スタディオ・オリンピコで共に過ごした期間、自身の守備的感覚を研ぎ澄ませてくれたとして、モウリーニョを称賛した。

「勝てば最高だが、負ければ厳しい」とクンブラはGOALに語った。「彼は戦術を丁寧に説明し、ディフェンダーとして役立つ『賢い』小技を教えてくれた。抜かれるよりはファウルを犯し、必要な時にはイエローカードを受けることなどだ。すべて彼と共に働いて学んだことだ」

一方で「欠点」を聞かれると、敗戦後に露わになる率直さと苛立ちを挙げた。

「もしそれを『欠点』と呼ぶなら、他人への正直さだ」と付け加えた。「負けた日はそばにいるのがつらい。機嫌が悪いと顔に出るし、敗戦の翌日はほとんど挨拶もない。そんな時は話しかけないのが一番だ」