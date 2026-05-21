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「勝った時はすごくいい人なんだよ！」――ローマDFマラシュ・クンブッラが明かした、ジョゼ・モウリーニョの“弱点”と“汚い守備テクニック”。
クンブラ、ローマ時代のモウリーニョの影響を振り返る
クンブッラは、ローマでモウリーニョと共に過ごした期間が自身の成長に大きな影響を与えたと語った。アルバニア人DFは、ポルトガル人監督がセリエAの守備における戦術と心理を教えてくれたと明かした。また、モウリーニョは状況に応じて「汚い手」も厭わないようディフェンダーを促していたという。センターバックは、戦術的なファウルや警告を受けるタイミングを学ぶことが、元ローマ監督の下での成長に欠かせなかったと語った。
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クンブラがモウリーニョの指導法と人柄について語る
クンブラは、スタディオ・オリンピコで共に過ごした期間、自身の守備的感覚を研ぎ澄ませてくれたとして、モウリーニョを称賛した。
「勝てば最高だが、負ければ厳しい」とクンブラはGOALに語った。「彼は戦術を丁寧に説明し、ディフェンダーとして役立つ『賢い』小技を教えてくれた。抜かれるよりはファウルを犯し、必要な時にはイエローカードを受けることなどだ。すべて彼と共に働いて学んだことだ」
一方で「欠点」を聞かれると、敗戦後に露わになる率直さと苛立ちを挙げた。
「もしそれを『欠点』と呼ぶなら、他人への正直さだ」と付け加えた。「負けた日はそばにいるのがつらい。機嫌が悪いと顔に出るし、敗戦の翌日はほとんど挨拶もない。そんな時は話しかけないのが一番だ」
モウリーニョの厳しい姿勢は、人々の心に深く刻まれた
モウリーニョ監督は厳しいが、クンブラは2023年のセビージャとのヨーロッパリーグ決勝を前十字靭帯負傷で欠場した際、監督から受けた支援を振り返った。
彼はこう語った。「セビージャとのヨーロッパリーグ決勝を目前に控えたとき、前十字靭帯断裂で出場できなくなった私を励ますため、モウリーニョ監督は準々決勝第1戦のレアル・ソシエダ戦で私が決めたゴールがいかに重要だったかを説明してくれました。ホームで2-0で勝ち、スペインでの第2戦に2点リードで臨めたことは、とても大きな結果でした」
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クンブラ、重傷を乗り越え現役復帰
ローマからマヨルカへレンタル移籍中のクンブラは、重度の筋肉損傷から回復し、再び勢いを取り戻そうとしている。完全移籍オプションはあるが、今シーズンは怪我でリーグ戦8試合の出場にとどまっており、ラ・リーガのクラブが条項を行使するかは不透明だ。