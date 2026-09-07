後半アディショナルタイム50分11秒に決まったこのゴールは、エヴァートンの新スタジアムにおけるプレミアリーグでのクラブ最も遅い得点となった。さらに、メイトランド＝ナイルズは2018年12月までさかのぼる自身の同大会での無得点期間を終わらせるとともに、クラブ史上初めてプレミアリーグデビュー戦でペナルティーエリア外から得点を挙げた選手となった。

自軍は勝ち点3に値したと感じていたデイビッド・モイーズ監督は、Sky Sportsに対して次のように語った。「勝ち点1に終わったことには失望している。勝ち点3が欲しかった。彼らもそれに値したと思う。このスタジアムには何か特別な瞬間が必要だったし、もしかすると十分に特別ではなかったかもしれないが、我々にとって負けなかったことは重要だった。少し勢いを築いていきたい。ここにいる選手たちが団結し、お互いを支え合ってくれることを願っているし、実際にそうしてくれたと思う」