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「勝ったような気分だった」 エインズリー・メイトランド＝ナイルズがマンチェスター・ユナイテッド戦での後半アディショナルタイム6分の劇的なデビュー同点弾を振り返る
エヴァートンが劇的に勝ち点1をもぎ取る
エヴァートンは2度のビハインドをはね返し、後半アディショナルタイムの劇的なゴールで貴重な勝ち点1を手にした。ブライアン・ムベウモがアウェー側に先制点をもたらすと、タイリーク・ジョージが同点に追いついたが、途中出場のベンヤミン・シェシュコが88分にユナイテッドを勝利へ導くかに見える得点を決めた。それでも96分、メイトランド＝ナイルズが守備陣の混乱を突いてこぼれ球を生かし、止めようのない一撃をゴール左上隅に突き刺して、ホーム側のリーグ無敗スタートを守った。
- Getty Images Sport
デビュー戦のヒーロー、闘志を称賛
メイトランド＝ナイルズはエヴァートンで夢のようなスタートを切り、クラブデビュー戦で感情のこもった終盤の同点弾を決めた。『Sky Sports』に対し、元アーセナルの同選手は次のように語った。「勝ったような気分だった。最後まで粘って、結果的に勝ち点1を取ることができた。観客も自分たちとともにいてくれたし、最後まで戦い抜いた。だからこそ、ああいう結果をつかめるんだ。
「（ゴールを決められたのは）最高だよ。誰だってああいう形でスタートしたいものだし、ありがたいことに自分はそうできた。ボールがボックスの端で自分のところにこぼれてきて、思い切って振り抜いたら、最終的に右上隅に入った。それはうれしい。自分はハードワークするためにここへ来た。チームにはハードワーカーがそろっているし、自分はすぐに溶け込めた。自分がすぐにフィットできること、自分の役割を果たし、みんなと同じだけ、あるいはそれ以上に貢献できることを示していくつもりだ」
節目の記録が、粘り強いパフォーマンスを際立たせる
後半アディショナルタイム50分11秒に決まったこのゴールは、エヴァートンの新スタジアムにおけるプレミアリーグでのクラブ最も遅い得点となった。さらに、メイトランド＝ナイルズは2018年12月までさかのぼる自身の同大会での無得点期間を終わらせるとともに、クラブ史上初めてプレミアリーグデビュー戦でペナルティーエリア外から得点を挙げた選手となった。
自軍は勝ち点3に値したと感じていたデイビッド・モイーズ監督は、Sky Sportsに対して次のように語った。「勝ち点1に終わったことには失望している。勝ち点3が欲しかった。彼らもそれに値したと思う。このスタジアムには何か特別な瞬間が必要だったし、もしかすると十分に特別ではなかったかもしれないが、我々にとって負けなかったことは重要だった。少し勢いを築いていきたい。ここにいる選手たちが団結し、お互いを支え合ってくれることを願っているし、実際にそうしてくれたと思う」
両者に厳しい試練が待ち受ける
8位のエバートンは、9月12日土曜日に北ロンドンへ乗り込み、トッテナム・ホットスパーと対戦して無敗スタートの継続を狙う。一方のユナイテッドは、守備の終盤の綻びを引きずっている時間はほとんどない。すぐに欧州での戦いが控えているためだ。マイケル・キャリック監督率いるチームは、木曜日にオールド・トラッフォードでアゼルバイジャンのサバフを迎え、チャンピオンズリーグの戦いをスタートさせる。
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