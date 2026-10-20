ボルシア・ドルトムントはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節で、アゼルバイジャン王者サバフFCと対戦するためバクーへ向かう。ボデ／グリムトとのアウェー戦で0-1と敗れ、続くブンデスリーガのウニオン・ベルリン戦をスコアレスドローで終えたドルトムントは、欧州での戦いに再び勢いをつけるべく、この一戦に臨む。

ニコ・コヴァチ監督率いるドルトムントは、開幕からの2試合で勝ち点3を獲得し、現在リーグフェーズの順位表で18位につけている。

7日間でアウェー3試合を戦う過密な遠征日程にもかかわらず、コヴァチ監督はドルトムントが勝利の明確な本命であると強調した。