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「勝ちたいなら、得点しなければならない！」ニコ・コヴァチが奮起を要求、サバハの監督はドルトムントの猛攻に備える
ドルトムント、バクーでの白星復帰を目指す
ボルシア・ドルトムントはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節で、アゼルバイジャン王者サバフFCと対戦するためバクーへ向かう。ボデ／グリムトとのアウェー戦で0-1と敗れ、続くブンデスリーガのウニオン・ベルリン戦をスコアレスドローで終えたドルトムントは、欧州での戦いに再び勢いをつけるべく、この一戦に臨む。
ニコ・コヴァチ監督率いるドルトムントは、開幕からの2試合で勝ち点3を獲得し、現在リーグフェーズの順位表で18位につけている。
7日間でアウェー3試合を戦う過密な遠征日程にもかかわらず、コヴァチ監督はドルトムントが勝利の明確な本命であると強調した。
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コヴァチ、得点欠乏を断つためプレーのスピードアップを指示
ドルトムントの最近の攻撃面での苦戦を振り返り、コヴァチ監督は試合前会見でゴール前での早急な改善を求めた。「アタッキングサードで脅威を生むための攻撃の形はある。ここ2試合ではそれを出せていない。だから得点できていない」とコヴァチ監督は認めた。
「勝ちたいなら、ゴールを決めなければならない。その攻撃の形を実行しなければならない」
「もっと速く、もっと正確にプレーし、シュートまで持ち込む回数を増やさなければならない」とドルトムントの指揮官は続けた。「相手を軽視してはいない……鋭さが必要だ」
DFスヴェンソンが準備、コヴァチはチームの選手たちのコンディションを見極める
ドルトムントのDFダニエル・スヴェンソンは、BVBが5時間のフライトに加え、コンスタンティノス・カレツァス、エムレ・ジャン、ヤニス・コンスタンテリアスらを負傷で欠く中、対戦相手の攻撃陣を入念に研究していると明かした。スヴェンソンは「チーム全体を詳しく見ているし、自分が対峙する可能性の高い選手たちはさらに詳しく見ている」と語った。
「どの試合でもそうしているように準備し、誰が出場しても対応できるようにする」
一方、コヴァチは疲労の少ない選手を起用する必要性を認めるとともに、先日スラヴィア・プラハを2-0で破ったサバフを相手に油断しないよう警戒した。
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サバの監督、意気込むドイツの強豪との対戦に備える
サバフの監督、ヴァルダス・ダンブラウスカスは厳しい戦いを予想している。ドルトムントが最近得点できていないことで、バクーではかえって手ごわい相手になると警戒した。「素晴らしいパフォーマンスが必要になる」とダンブラウスカスは語った。「ドルトムントは直近2試合で得点していないが、それだけに一層強い決意で臨んでくるだろう」
「ドルトムントはドイツで最も大きなクラブの一つであり、世界でも最も大きなクラブの一つだ……。難しい試合になる覚悟はできている」
「リーグフェーズでは、どの試合からも教訓を得られる」とサバフの監督は続けた。「今回は新たな挑戦だ。彼らのプレスは非常に速い」
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