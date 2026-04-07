動画：PSGの衝撃とシャビの騒動…「バルセロナ対アトレティコ」の試合開始の笛が緊張の火種に

UEFAは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦を裁く主審として、ルーマニア人のイシュトヴァン・コヴァチ氏を選出した。

アトレティコ・マドリードのサポーターは、このルーマニア人審判に対して悪い印象を抱いている。昨年夏、2025年クラブワールドカップで同チームがパリ・サンジェルマンと対戦した際、エンリケ監督率いるチームが4-0で勝利した試合の主審を務めたからだ。

その際、コヴァチはサポーターや「ロヒブランコス」のディエゴ・シメオネ監督、そしてキャプテンのコケから激しい批判を浴びることとなった。

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選手たちは、前半にゴールキーパーと1対1の状況でジュリアーノ・シメオネを倒したヌノ・メンディシュの退場処分を主審が無視したと見なし、これに抗議していた。その後、後半にはリンギットの退場処分も下された。地元紙『エル・デスマルク』によると、ルーマニア人主審は、コキのゴールシーンにおける以前の誤審をVARが指摘したことを受けて、ジュリアン・アルバレスのゴールを無効にしたことで、物議をさらに煽ったという （57分）を無効にしたことで論争をさらに激化させたと報じている。これは、VARの確認により、クケに対する得点シーンでの以前の反則が審判に指摘されたためである。

さらに、アトレティコ・マドリードとイシュトヴァン・コヴァッチの対戦成績は、レアル・マドリードのファンにとって決して楽観的なものではない。このルーマニア人審判が担当した5試合で、彼らは1勝も挙げておらず、4敗1分けに終わっている。