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FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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動画：PSGの衝撃とシャビの騒動…「バルセロナ対アトレティコ」の試合開始の笛が緊張の火種に

バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
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今後の試合には悲観的な雰囲気が漂っている

アトレティコ・マドリードとバルセロナは、先週土曜日にメトロポリターノ・スタジアムで行われたラ・リーガでの対戦からわずか4日後の、来週水曜日の夜に再び対戦する。その試合では、ベテランのロベルト・レヴァンドフスキが87分に決勝点を挙げ、カタルーニャ勢が2-1で勝利を収めた。

ハンス・フリック監督率いるチームは勝ち点3を獲得したものの、試合は審判をめぐる論争に覆われた。

土曜日の試合の余波で緊張感が高まる中、両チームの対戦が再び行われることになり、さらに欧州サッカー連盟（UEFA）が両チームのサポーターから受け入れられない審判を任命したことも、この一戦に拍車をかけている。

  • 勝利なし…コヴァッチ監督の下で芳しくない結果

    UEFAは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦を裁く主審として、ルーマニア人のイシュトヴァン・コヴァチ氏を選出した。

    アトレティコ・マドリードのサポーターは、このルーマニア人審判に対して悪い印象を抱いている。昨年夏、2025年クラブワールドカップで同チームがパリ・サンジェルマンと対戦した際、エンリケ監督率いるチームが4-0で勝利した試合の主審を務めたからだ。

    その際、コヴァチはサポーターや「ロヒブランコス」のディエゴ・シメオネ監督、そしてキャプテンのコケから激しい批判を浴びることとなった。

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    選手たちは、前半にゴールキーパーと1対1の状況でジュリアーノ・シメオネを倒したヌノ・メンディシュの退場処分を主審が無視したと見なし、これに抗議していた。その後、後半にはリンギットの退場処分も下された。地元紙『エル・デスマルク』によると、ルーマニア人主審は、コキのゴールシーンにおける以前の誤審をVARが指摘したことを受けて、ジュリアン・アルバレスのゴールを無効にしたことで、物議をさらに煽ったという （57分）を無効にしたことで論争をさらに激化させたと報じている。これは、VARの確認により、クケに対する得点シーンでの以前の反則が審判に指摘されたためである。

    さらに、アトレティコ・マドリードとイシュトヴァン・コヴァッチの対戦成績は、レアル・マドリードのファンにとって決して楽観的なものではない。このルーマニア人審判が担当した5試合で、彼らは1勝も挙げておらず、4敗1分けに終わっている。

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  • 違いはない…「大惨事だった」！

    バルセロナの場合も、このルーマニア人審判との相性はさほど変わらない。彼がバルサの試合を裁いたのはこれまで2試合のみだが、その両方でバルサは勝利を収められていない。1引き分け、1敗である。

    特に、コヴァチ監督率いるバルセロナが最後に喫した敗戦は、広範な抗議の波を引き起こした。皮肉なことに、その試合もまた、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でカンプ・ノウにてパリ・サンジェルマンに敗れたものだった。

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    その試合（2024年4月）、バルセロナはロナルド・アラウホの退場処分や、カンセロによるディンブリーへのファウルによるPK判定に不満を露わにした。そして、審判の判定に抗議したチャビ・エルナンデスが退場処分を受ける結果となった。

    当時、シャビは次のように語った。「審判に『ひどすぎる』『大惨事だ』と言った。審判のミスによってチャンピオンズリーグでの戦いが終わってしまうのは悲しいことだ」