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Inter Miami CF v Portland TimbersGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

【動画】MLSポートランド・ティンバーズ戦で勝利した際、選手たちの「敬意の欠如」に抗議するインテル・マイアミのファンに対し、リオネル・メッシが身振りで応える

リオネル・メッシ
インテルマイアミCF
MLS
インテルマイアミCF 対 ポートランドティンバーズ
ポートランドティンバーズ

MLSのポートランド・ティンバーズ戦で勝利した際、インテル・マイアミの熱狂的ファンが沈黙の抗議を行った。このとき、リオネル・メッシがサポーターを叱責する様子がカメラに捉えられた。ニュー・スタジアムでは大きな期待が寄せられていたが、場の空気は険悪になり、メッシはスタンドに向かって身振りで何かを伝えた。

  • ニュー・スタジアムの静寂

    日曜夜、インター・マイアミは新ホーム「ニュー・スタジアム」でポートランド・ティンバーズを2-0とし、待望の初勝利を挙げた。しかし、この記念すべき瞬間は、選手と熱心なサポーターの間に生じた亀裂でやや影が薄れた。 サポーター連合「ラ・ファミリア」は試合開始から85分間、沈黙で抗議した。いつもはドラムや旗、チャントで盛り上がるスタンドは、この日静まり返った。

    彼らは選手から「敬意」が欠けていると感じており、新スタジアムでの最初の4試合で選手たちが試合後にスタンドに挨拶に来ず、そのままロッカールームへ直行したと主張している。 「選手たちは『ラ・ファミリア』に敬意を示さない。試合後、我々は午前11時からテールゲートパーティーを用意し、旗を掲げて待っているのに、選手たちがスタンドに来てくれない」とサザン・レギオンのJC・アヴィレス氏はマイアミ・ヘラルドに語った。「もちろん、我々は90分以上も心を込めて歌い続けているのだ。 挨拶に来たのはノア・アレンだけで、他の選手は皆ロッカールームに直行。最悪だ」

    85分、ついに彼らは沈黙を破り、スペイン語で「選手たちよ、ファンに敬意を示せ。この人々に感謝を示せ！」と唱和した。この声は8度のバロンドール受賞者メッシの機嫌を損ね、彼はスタンドに不快のジェスチャーを送った。

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  • ロッカールームからは賛否両論の反応が

    ピッチ上で不満が露呈したが、試合終了後、選手やスタッフはそれぞれ意見を述べた。メッシの先制点に続き2点目を決めたゲルマン・ベルテラメは、サポーターの立場も理解すると語った。「驚いたが、彼らにも一理ある。感謝を示すべきだ」と述べた。 「大事なのは、今日のように団結し、同じ側立つことだ。困難を乗り越えての勝利は、彼らにとっても喜びだ」

    右SBファクンド・ムラは「選手たちは平穏で団結している。スタッフ、クラブ関係者、ファンに感謝している。今日の勝利は全員のものだ。私たちは一つの家族だ」と語った。

    暫定監督のギジェルモ・オヨスは論争を避け、「インター・マイアミが大きなクラブなのは、タイトルを取った選手たちのおかげだ。人々は主張したが、私はコメントしない」と語った。


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    「選手たちは多大な犠牲を払った」

    この勝利はイースタン・カンファレンスの順位争いで重要で、マイアミは勝ち点28で2位に浮上、首位のナッシュビルに2点差に迫った。過密日程を振り返り、ホヨスは「選手たちは移動の多い厳しい1週間で疲労していたが、絵を描き、色を塗り、多大な犠牲を払って力を発揮した。支えてくれたすべての人に感謝したい」と語った。 この勝利で少しずつ成長できていることをとても嬉しく思う」と語った。

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