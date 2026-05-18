【動画】MLSポートランド・ティンバーズ戦で勝利した際、選手たちの「敬意の欠如」に抗議するインテル・マイアミのファンに対し、リオネル・メッシが身振りで応える

ピッチ上で不満が露呈したが、試合終了後、選手やスタッフはそれぞれ意見を述べた。メッシの先制点に続き2点目を決めたゲルマン・ベルテラメは、サポーターの立場も理解すると語った。「驚いたが、彼らにも一理ある。感謝を示すべきだ」と述べた。 「大事なのは、今日のように団結し、同じ側立つことだ。困難を乗り越えての勝利は、彼らにとっても喜びだ」

右SBファクンド・ムラは「選手たちは平穏で団結している。スタッフ、クラブ関係者、ファンに感謝している。今日の勝利は全員のものだ。私たちは一つの家族だ」と語った。

暫定監督のギジェルモ・オヨスは論争を避け、「インター・マイアミが大きなクラブなのは、タイトルを取った選手たちのおかげだ。人々は主張したが、私はコメントしない」と語った。



