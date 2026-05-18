【動画】MLSポートランド・ティンバーズ戦で勝利した際、選手たちの「敬意の欠如」に抗議するインテル・マイアミのファンに対し、リオネル・メッシが身振りで応える

日曜夜、インター・マイアミは新ホーム「ニュー・スタジアム」でポートランド・ティンバーズを2-0とし、待望の初勝利を挙げた。しかし、この記念すべき瞬間は、選手と熱心なサポーターの間に生じた亀裂でやや影が薄れた。 サポーター連合「ラ・ファミリア」は試合開始から85分間、沈黙で抗議した。いつもはドラムや旗、チャントで盛り上がるスタンドは、この日静まり返った。
彼らは選手から「敬意」が欠けていると感じており、新スタジアムでの最初の4試合で選手たちが試合後にスタンドに挨拶に来ず、そのままロッカールームへ直行したと主張している。 「選手たちは『ラ・ファミリア』に敬意を示さない。試合後、我々は午前11時からテールゲートパーティーを用意し、旗を掲げて待っているのに、選手たちがスタンドに来てくれない」とサザン・レギオンのJC・アヴィレス氏はマイアミ・ヘラルドに語った。「もちろん、我々は90分以上も心を込めて歌い続けているのだ。 挨拶に来たのはノア・アレンだけで、他の選手は皆ロッカールームに直行。最悪だ」
85分、ついに彼らは沈黙を破り、スペイン語で「選手たちよ、ファンに敬意を示せ。この人々に感謝を示せ！」と唱和した。この声は8度のバロンドール受賞者メッシの機嫌を損ね、彼はスタンドに不快のジェスチャーを送った。