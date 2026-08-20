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動画：MLSで大荒れ インテル・マイアミ対フィラデルフィア・ユニオンの激しい引き分け終盤にカバン・サリバンとヤニック・ブライトが退場へ
サリバン、マイアミの大混乱で一発退場へ
フィラデルフィア・ユニオンの新星サリバンは、8月19日水曜日、決して望ましいとは言えないキャリアの節目を迎えた。16歳の逸材は、メッシ擁するインテル・マイアミとの劇的な2-2のドローの終了間際に退場処分を受けた。
試合は後半アディショナルタイム深くにヒートアップし、荒れた形で終了した。サリバンは複数の選手が入り乱れる小競り合いの末に一発退場となり、これが若きプロキャリアで初の退場処分となった。
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兄弟愛が後半アディショナルタイムの乱闘を引き起こす
この衝突は後半アディショナルタイム12分に勃発した。キャバンの兄でありチームメートでもあるクイン・サリバンがペナルティーエリア内で倒れた場面だった。インテル・マイアミのDFイアン・フレイは、クインをまたいだ後に踏みつけたようにも見え、クインはその余計なフィジカルコンタクトに反発した。
その後、クインが応戦してフレイをボディスラムすると、近くにいたキャバンも兄を守るために加勢し、両チームの間で事態は一気にエスカレートした。キャバンとマイアミのMFヤニック・ブライトは互いに押し合いとなり、チームメートたちが割って入った。
主審の協議を経て騒動が収まると、キャバンとブライトにはともにレッドカードが提示され、クインにはこの乱闘劇への関与によってイエローカードが出された。
- Icon Sportswire
オースティン遠征を前に出場停止の可能性がある
インテル・マイアミ戦で退場処分を受けた結果、サリバンは即時に1試合の出場停止処分を科されることになった。MFは8月23日（日）に行われるフィラデルフィア・ユニオンの次節MLS、アウェーでのオースティンFC戦を欠場する。この出場停止により、イースタン・カンファレンス勢である同クラブでの今季ここまでの見事な戦いの中で築いてきた勢いは、一時的に止まることになる。
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