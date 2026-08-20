この衝突は後半アディショナルタイム12分に勃発した。キャバンの兄でありチームメートでもあるクイン・サリバンがペナルティーエリア内で倒れた場面だった。インテル・マイアミのDFイアン・フレイは、クインをまたいだ後に踏みつけたようにも見え、クインはその余計なフィジカルコンタクトに反発した。

その後、クインが応戦してフレイをボディスラムすると、近くにいたキャバンも兄を守るために加勢し、両チームの間で事態は一気にエスカレートした。キャバンとマイアミのMFヤニック・ブライトは互いに押し合いとなり、チームメートたちが割って入った。

主審の協議を経て騒動が収まると、キャバンとブライトにはともにレッドカードが提示され、クインにはこの乱闘劇への関与によってイエローカードが出された。