Baller League UK
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動画：KSIが水浸しに！プライムFCが「バラー・リーグUK」制し、YouTubeスターが水をかぶる
プライムFCが歴史的なタイトルを獲得
ロンドンのザ・O2で開催されたファイナルフォーの決勝戦は、初出場チームが輝く舞台となった。KSIことオラジデ・オラトゥンジは、期待に応えるチームの活躍を見守った。選手たちが創設者に水を浴びせる姿は、喜びを雄弁に語った。 この瞬間を祝し、Baller League UK公式Instagramはメダルを噛むKSIの写真を投稿。「Baller Leagueのチャンピオンは全盛期」とのキャプションが、大会を制したクラブにふさわしい賛辞となった。
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決勝戦での圧倒的なパフォーマンス
優勝へは強豪を連続で破る必要があった。まずデポルトリオを5-3で下し、勢いに乗った。続く決勝ではNDL FCを5-2で退け、優勝を決めた。 準決勝でSDS FCを3－1で破り決勝に進んだNDL FCはレギュラーシーズンでも活躍した強豪だったが、プライムFCはゴール前での高い決定力と勝負どころでの鋭いプレーで優位を示した。
KSIがスポーツ事業を拡大
アリーナの外でもKSIはスポーツ界に影響を与え続けている。彼は「Baller League UK」の会長であり、「Prime FC」の共同創設者でもある。オンラインでの影響力を活かして、テンポの速い6人制競技を成功させた。さらに、彼のスポーツ事業は従来の枠を超え、急速に拡大している。 さらに、プロモーション「ミスフィッツ・ボクシング」でクロスオーバー・ボクシングイベントを世界的に盛り上げ、自身の飲料ブランドで愛するアーセナルとも提携している。
- Getty Images Sport
プライムFCの次は？
デビュー戦で勝利したプライムFCは、第4シーズンで王座防衛を狙う。すでに「倒すべきチーム」として認知され、期待はさらに高まっている。ファンは注目選手補強、エンターテインメントの拡充、継続的な強さを期待できるだろう。