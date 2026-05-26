アリーナの外でもKSIはスポーツ界に影響を与え続けている。彼は「Baller League UK」の会長であり、「Prime FC」の共同創設者でもある。オンラインでの影響力を活かして、テンポの速い6人制競技を成功させた。さらに、彼のスポーツ事業は従来の枠を超え、急速に拡大している。 さらに、プロモーション「ミスフィッツ・ボクシング」でクロスオーバー・ボクシングイベントを世界的に盛り上げ、自身の飲料ブランドで愛するアーセナルとも提携している。