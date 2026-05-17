土曜夜、アル・ナセルでの初タイトルを目指していたロナウドは、ホームでガンバ大阪に1-0で敗れ、AFCチャンピオンズリーグ2制覇の夢を絶たれた。 しかし29分、デニズ・フメットの決勝点でネラッズーリ（ガンバ大阪）が1-0で辛勝。リヤドのアル・ナセルは大陸の舞台でタイトルを逃した。

ロナウドは試合を通じて決定機を活かせず、試合終了のホイッスルが鳴るとチームメイトを置いて退場。銀メダル授与式にも姿を見せなかった。