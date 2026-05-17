土曜夜、アル・ナセルでの初タイトルを目指していたロナウドは、ホームでガンバ大阪に1-0で敗れ、AFCチャンピオンズリーグ2制覇の夢を絶たれた。 しかし29分、デニズ・フメットの決勝点でネラッズーリ（ガンバ大阪）が1-0で辛勝。リヤドのアル・ナセルは大陸の舞台でタイトルを逃した。
ロナウドは試合を通じて決定機を活かせず、試合終了のホイッスルが鳴るとチームメイトを置いて退場。銀メダル授与式にも姿を見せなかった。
土曜夜、アル・ナセルでの初タイトルを目指していたロナウドは、ホームでガンバ大阪に1-0で敗れ、AFCチャンピオンズリーグ2制覇の夢を絶たれた。 しかし29分、デニズ・フメットの決勝点でネラッズーリ（ガンバ大阪）が1-0で辛勝。リヤドのアル・ナセルは大陸の舞台でタイトルを逃した。
ロナウドは試合を通じて決定機を活かせず、試合終了のホイッスルが鳴るとチームメイトを置いて退場。銀メダル授与式にも姿を見せなかった。
この決勝敗退は、国内リーグでの悲劇からわずか数日後の出来事だった。アル・ナセルは今週初め、サウジ・プロリーグ優勝をかけアル・ヒラルと対戦したが、GKベントのスローインミスがロスタイムで失点につながり1－1の引き分けに終わった。 この場面で途中交代したロナウドがベンチで落胆する姿がネット上で話題になった。
この引き分けで早期優勝は消え、大陸大会決勝を控えるリヤドの巨人にはさらに重圧がかかった。そして同じ日、アル・ヒラルがネオムに勝ったため、サウジ・プロリーグの優勝争いは最終日まで持ち越しとなった。
相次ぐ不振にも 불구하고、アル・ナスルのホルヘ・ジェズス監督はシーズン最終盤に前向きだ。リーグでの失態後、彼はこう語った。「まだチャンスがある。ファンが今日のように支えてくれれば、最終戦で優勝を祝えるだろう。」
現在アル・ナセルはアル・ヒラルに2ポイント差で首位。最終節でダマックFCに勝てば7年ぶりの優勝が決まり、ACL2部決勝敗退のショックを和らげられる。