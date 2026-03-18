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GFX Harry Kane Mohamed SalahGetty/GOAL
خالد محمود

翻訳者：

【動画】50ゴールの偉業！ハリー・ケインとモハメド・サラーがともにチャンピオンズリーグ通算50ゴールを達成、バイエルンとリヴァプールのスターたちが欧州での偉業を確固たるものにした

水曜日の夜、ハリー・ケインとモハメド・サラーはチャンピオンズリーグで重要な節目を迎えた。両選手とも同大会での通算得点が50ゴールに達したのだ。この偉業により、バイエルン・ミュンヘンのストライカーとリヴァプールのフォワードは、それぞれのチームが準々決勝進出を決めたこの素晴らしい夜を締めくくることとなった。

  • ケインの活躍でバイエルンがアタランタを圧倒

    ケインにとって、この節目の瞬間は、バイエルン・ミュンヘンがアタランタと対戦した重要な決勝トーナメントの試合で訪れた。彼は前半、PKを決めて先制点を挙げ、欧州大会での通算得点を49に伸ばした。そして、彼がなぜ世界最高のフォワードの一人と称されるのか、その理由をまさに体現するかのように、トップストライカーならではの嗅覚を披露した。混戦状態のペナルティエリア内でボールを受けたケインは、アタランタのディフェンス陣を完全に置き去りにする、見事な瞬時のターンを見せた。 ゴールキーパーが体勢を整える間もなく、このフォワードはネットを揺らす強烈で止めようのないシュートを放ち、見事な形でチャンピオンズリーグ通算50ゴールを達成した。

    その後、レナート・カールとルイス・ディアスが追加点を挙げ、バイエルンはこの試合を4-1で制し、2戦合計10-2で勝利を収めた。ヴィンセント・コンパニ率いるチームは、マンチェスター・シティを破ったばかりのレアル・マドリードとの準々決勝に臨むことになる。

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  • アンフィールドでの激戦で、サラーが節目の記録を達成

    一方、アンフィールドでは、サラーがスポットライトを独り占めするべく、ガラタサライ戦でまさに彼らしい見事なゴールで自身の通算50ゴールを達成した。61分、リヴァプールが合計スコア4-1と優位に立っていた中、「エジプトの王」は自ら事態を動かした。 ペナルティエリアの端でボールを受けたサラーは、すぐに後退するトルコ勢のディフェンス陣へと切り込んだ。素早く肩を落とし、得意の左足にボールを移すと、角度を完璧に調整し、遠目から止めようのない見事なカーブシュートをゴール隅に突き刺した。

    これはまさにサラハらしい決定的なゴールであり、第1戦を落としたリヴァプールが試合の主導権を握ろうとする中、前半にPKを失敗した悔しさを晴らすものとなった。サラハのゴールはアンフィールドのチームにとってこの日の締めくくりとなり、リヴァプールは2戦合計4-1で勝利を収め、準々決勝でPSGとの対戦を決めた。

  • ケインとサラーがトップ10入り

    50ゴールの大台を突破したケインとサラーは、チャンピオンズリーグの歴代得点ランキングでさらに上位を目指している。現在、両者はティエリ・アンリと並んで歴代10位タイに位置している。56ゴールを記録しているルード・ファン・ニステルローイが彼らの上位に立っており、トーマス・ミュラーとアーリング・ハーランドは57ゴールを記録している。


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