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【動画】50ゴールの偉業！ハリー・ケインとモハメド・サラーがともにチャンピオンズリーグ通算50ゴールを達成、バイエルンとリヴァプールのスターたちが欧州での偉業を確固たるものにした
ケインの活躍でバイエルンがアタランタを圧倒
ケインにとって、この節目の瞬間は、バイエルン・ミュンヘンがアタランタと対戦した重要な決勝トーナメントの試合で訪れた。彼は前半、PKを決めて先制点を挙げ、欧州大会での通算得点を49に伸ばした。そして、彼がなぜ世界最高のフォワードの一人と称されるのか、その理由をまさに体現するかのように、トップストライカーならではの嗅覚を披露した。混戦状態のペナルティエリア内でボールを受けたケインは、アタランタのディフェンス陣を完全に置き去りにする、見事な瞬時のターンを見せた。 ゴールキーパーが体勢を整える間もなく、このフォワードはネットを揺らす強烈で止めようのないシュートを放ち、見事な形でチャンピオンズリーグ通算50ゴールを達成した。
その後、レナート・カールとルイス・ディアスが追加点を挙げ、バイエルンはこの試合を4-1で制し、2戦合計10-2で勝利を収めた。ヴィンセント・コンパニ率いるチームは、マンチェスター・シティを破ったばかりのレアル・マドリードとの準々決勝に臨むことになる。
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アンフィールドでの激戦で、サラーが節目の記録を達成
一方、アンフィールドでは、サラーがスポットライトを独り占めするべく、ガラタサライ戦でまさに彼らしい見事なゴールで自身の通算50ゴールを達成した。61分、リヴァプールが合計スコア4-1と優位に立っていた中、「エジプトの王」は自ら事態を動かした。 ペナルティエリアの端でボールを受けたサラーは、すぐに後退するトルコ勢のディフェンス陣へと切り込んだ。素早く肩を落とし、得意の左足にボールを移すと、角度を完璧に調整し、遠目から止めようのない見事なカーブシュートをゴール隅に突き刺した。
これはまさにサラハらしい決定的なゴールであり、第1戦を落としたリヴァプールが試合の主導権を握ろうとする中、前半にPKを失敗した悔しさを晴らすものとなった。サラハのゴールはアンフィールドのチームにとってこの日の締めくくりとなり、リヴァプールは2戦合計4-1で勝利を収め、準々決勝でPSGとの対戦を決めた。
ケインとサラーがトップ10入り
50ゴールの大台を突破したケインとサラーは、チャンピオンズリーグの歴代得点ランキングでさらに上位を目指している。現在、両者はティエリ・アンリと並んで歴代10位タイに位置している。56ゴールを記録しているルード・ファン・ニステルローイが彼らの上位に立っており、トーマス・ミュラーとアーリング・ハーランドは57ゴールを記録している。
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