【動画】50ゴールの偉業！ハリー・ケインとモハメド・サラーがともにチャンピオンズリーグ通算50ゴールを達成、バイエルンとリヴァプールのスターたちが欧州での偉業を確固たるものにした

ケインにとって、この節目の瞬間は、バイエルン・ミュンヘンがアタランタと対戦した重要な決勝トーナメントの試合で訪れた。彼は前半、PKを決めて先制点を挙げ、欧州大会での通算得点を49に伸ばした。そして、彼がなぜ世界最高のフォワードの一人と称されるのか、その理由をまさに体現するかのように、トップストライカーならではの嗅覚を披露した。混戦状態のペナルティエリア内でボールを受けたケインは、アタランタのディフェンス陣を完全に置き去りにする、見事な瞬時のターンを見せた。 ゴールキーパーが体勢を整える間もなく、このフォワードはネットを揺らす強烈で止めようのないシュートを放ち、見事な形でチャンピオンズリーグ通算50ゴールを達成した。

その後、レナート・カールとルイス・ディアスが追加点を挙げ、バイエルンはこの試合を4-1で制し、2戦合計10-2で勝利を収めた。ヴィンセント・コンパニ率いるチームは、マンチェスター・シティを破ったばかりのレアル・マドリードとの準々決勝に臨むことになる。