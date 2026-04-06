【動画】4ヶ月ぶりにモナコに復帰したポール・ポグバが、ピッチサイドでウサイン・ボルトと対面

メディアの注目は著名なゲストに集まっていたが、サッカー的な意義は、4ヶ月ぶりにポグバが試合の登録メンバーに名を連ねたことにある。 元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、12月5日のブレスト戦での残念な敗北以来、モナコでの出場機会を得ていなかった。今シーズンは3試合に途中出場したものの、プレー時間はわずか30分にとどまり、フラストレーションの連続だった。マルセイユ戦では出場機会はなかったものの、チームに復帰したことは、彼のキャリア再起に向けた重要な一歩となる。

マルセイユに2-1で勝利した後の記者会見で、モナコのセバスチャン・ポコニョリ監督は、ベテラン選手の影響力がロッカールームに戻ってきたことを喜び、次のように語った。「彼は代表戦期間中のブレントフォード戦（親善試合）で20分間プレーすることができた。ポールがベンチ入りしているのは、彼がロッカールームで特別な貢献ができると我々が信じているからだ。 可能であればピッチ上でも、さらに多くの貢献をしてくれることを期待している。彼は長い道のりを歩んできたが、すでに非常に前向きな状態にある。それは彼の努力のおかげだ。彼はロッカールームやチームスピリットの面で重要な存在だ。彼自身も果たすべき役割を自覚しており、私の役目は、シーズン終盤に彼がチームにさらなるプラスをもたらせるよう、最善のプランを提示することだ。」