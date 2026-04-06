日曜日の夕方、スタッド・ルイ2世にはオリンピックの金メダルの雰囲気が漂っていた。モナコとマルセイユによる一戦を控えたリーグ・アンの大一番を前に、ジャマイカの短距離走のレジェンド、ボルトがピッチに招かれ、名誉キックオフを行った。 サッカー愛好家としても知られるこの8度のオリンピック金メダリストは、この夜のイベントの幕開けを告げる準備をする際、ピッチの上でまるで自分の居場所であるかのように自然体だった。しかし、その場を最も盛り上げたのは、ポグバとのやり取りだった。ポグバがサイドラインで39歳の元スプリンターに近づき、両者は温かい抱擁を交わし、短い会話を交わした後、チームは最終調整のためにピッチを後にした。
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【動画】4ヶ月ぶりにモナコに復帰したポール・ポグバが、ピッチサイドでウサイン・ボルトと対面
タッチラインでの伝説的な出会い
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ポグバ、4ヶ月ぶりの復帰
メディアの注目は著名なゲストに集まっていたが、サッカー的な意義は、4ヶ月ぶりにポグバが試合の登録メンバーに名を連ねたことにある。 元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、12月5日のブレスト戦での残念な敗北以来、モナコでの出場機会を得ていなかった。今シーズンは3試合に途中出場したものの、プレー時間はわずか30分にとどまり、フラストレーションの連続だった。マルセイユ戦では出場機会はなかったものの、チームに復帰したことは、彼のキャリア再起に向けた重要な一歩となる。
マルセイユに2-1で勝利した後の記者会見で、モナコのセバスチャン・ポコニョリ監督は、ベテラン選手の影響力がロッカールームに戻ってきたことを喜び、次のように語った。「彼は代表戦期間中のブレントフォード戦（親善試合）で20分間プレーすることができた。ポールがベンチ入りしているのは、彼がロッカールームで特別な貢献ができると我々が信じているからだ。 可能であればピッチ上でも、さらに多くの貢献をしてくれることを期待している。彼は長い道のりを歩んできたが、すでに非常に前向きな状態にある。それは彼の努力のおかげだ。彼はロッカールームやチームスピリットの面で重要な存在だ。彼自身も果たすべき役割を自覚しており、私の役目は、シーズン終盤に彼がチームにさらなるプラスをもたらせるよう、最善のプランを提示することだ。」
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ボルトからの励ましの言葉
ボルツは、ボルシア・ドルトムントやセントラル・コースト・マリナーズでのトライアルを経てプロサッカー選手としてのキャリアに挑戦したことで知られているが、今もなおサッカーというスポーツを深く愛している。彼は、モナコのMFとの会話では、今シーズンの残りを怪我なく過ごせるよう祈ることに重点を置いたと明かした。「彼が戻ってきて本当に嬉しいと伝えたよ。ようやく怪我から解放されたことは知っているからね。 僕がここにいるんだから、彼が数分でもプレーしてゴールを決めてくれることを願っている」と、ボルトは試合前のインタビューで『Ligue 1 +』に語った。
モナコが欧州カップ戦出場権争いを確実に続けている中、ポコグノリ監督は33歳のボルトのチームへの復帰を極めて慎重に進めている。世界最速の男からの後押しを得て、このフランス人選手は、ついに運が向いてきたことを願っている。