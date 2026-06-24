【動画】39歳になったアルゼンチン代表キャプテンリオネル・メッシが、ジムでたくましい上腕二頭筋と完璧な懸垂を披露。

先日公開された動画では、アルゼンチン代表の「史上最高の選手（GOAT）」が、アルビセレステの練習拠点で完璧な懸垂を次々と披露している。集中してトレーニングに励むメッシは、逞しい上腕二頭筋と上半身を誇示。長年の活躍とトップレベルを維持する姿に、ファンは感嘆の声を上げている。

魔法のような左足で知られるベテランFWは、キャリア晩年でも衰えを見せない身体能力を示した。6月24日に39歳を迎えるメッシは、世界的な大会で母国を率い、依然として衰えの兆しを見せていない。