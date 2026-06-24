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【動画】39歳になったアルゼンチン代表キャプテンリオネル・メッシが、ジムでたくましい上腕二頭筋と完璧な懸垂を披露。
誕生日のフィットネス・フレックス
先日公開された動画では、アルゼンチン代表の「史上最高の選手（GOAT）」が、アルビセレステの練習拠点で完璧な懸垂を次々と披露している。集中してトレーニングに励むメッシは、逞しい上腕二頭筋と上半身を誇示。長年の活躍とトップレベルを維持する姿に、ファンは感嘆の声を上げている。
魔法のような左足で知られるベテランFWは、キャリア晩年でも衰えを見せない身体能力を示した。6月24日に39歳を迎えるメッシは、世界的な大会で母国を率い、依然として衰えの兆しを見せていない。
動画をご覧ください
スカローニ監督がキャプテンに贈った賛辞
オーストリア戦前、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は会見でメッシにメッセージを送った。48歳の監督は、愛するスーパースターが大会を楽しんでほしいと語った。
「良い時も悪い時もチームで乗り越えると信じています。仲間と一緒なら必ず良くなります。それが私たちの思いであり、レオも同様の気持ちでしょう」と尋ねられたスカローニ監督は語り、さらに「ただ彼に幸せでいてほしい。それが全員の願いです」と続けた。
- AFP
記録的な好調が、ワールドカップ連覇の原動力だ
祝賀ムードの中、メッシのピッチでの影響力は健在だ。ダラスでのオーストリア戦（2-0）でワールドカップ通算得点記録のトップに立った。前半にPKを外しても勢いは衰えず、2得点を挙げ前回王者の32強進出を決めた。 メッシは「こんな形で記録を達成でき、とてもうれしい」と語った。「PKを決めていたら後の2得点はなかったかもしれない。結果には満足している」
ノックアウトステージへ進んだアルゼンチン。好調を維持するメッシは、団結したチームとともに王座防衛へ全力だ。