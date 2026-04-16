問題の場面は、アリアンツ・アレーナで行われた準々決勝第2戦の83分、合計スコア4－4の状況で起きた。ヴィニシウスがベリンガムへのパスを失敗し、ベリンガムが苛立ちを露わにすると、ヴィニシウスは即座に反論した。その様子はカメラに捉えられていた。 ヴィニシウスはチームメイトの怒りに応じてこう言った。「何がしたいんだ？黙ってろ。」
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【動画】「黙れ！」――レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘン戦でジュード・ベリンガムとヴィニシウス・ジュニオールが衝突
緊張が高まる
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バイエルン、7得点の激戦を制す
7得点が生まれた激戦を2試合合計6-4で制し、バイエルンが準決勝に進出した。マドリードはアルダ・ギュレルとキリアン・エムバペのゴールで3度リードしたが、バイエルンはすぐ追いつき、終盤にルイス・ディアスとミカエル・オリゼが決勝点を決めた。 この勝利で、ヴィンセント・コンパニー率いるチームは3冠へ前進し、ハリー・ケインは今季クラブ50得点を達成した。
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崩壊した前線の修復
アルヴァロ・アルベロア監督は、デポルティーボ・アラベスとのリーグ戦再開前に、2人の主力攻撃陣の関係を修復する難題に直面している。欧州の夢は消えた。9ポイント差でタイトルを追うチームは、団結力が問われている。確執を早く解決し、集中力を保たなければ、悔しいシーズンがタイトルゼロで終わる恐れがある。