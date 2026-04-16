【動画】「黙れ！」――レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘン戦でジュード・ベリンガムとヴィニシウス・ジュニオールが衝突

問題の場面は、アリアンツ・アレーナで行われた準々決勝第2戦の83分、合計スコア4－4の状況で起きた。ヴィニシウスがベリンガムへのパスを失敗し、ベリンガムが苛立ちを露わにすると、ヴィニシウスは即座に反論した。その様子はカメラに捉えられていた。 ヴィニシウスはチームメイトの怒りに応じてこう言った。「何がしたいんだ？黙ってろ。」