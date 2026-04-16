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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

【動画】「黙れ！」――レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘン戦でジュード・ベリンガムとヴィニシウス・ジュニオールが衝突

ジュード・ベリンガム
ヴィニシウス・ジュニオール
バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ

レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンに敗れチャンピオンズリーグから敗退した試合で、ジュード・ベリンガムとヴィニシウス・ジュニオールがピッチで激しく口論した。ベリンガムは後半の重要な場面でのチームメイトの判断に怒り、二人は激しく言い争った。

  • 緊張が高まる

    問題の場面は、アリアンツ・アレーナで行われた準々決勝第2戦の83分、合計スコア4－4の状況で起きた。ヴィニシウスがベリンガムへのパスを失敗し、ベリンガムが苛立ちを露わにすると、ヴィニシウスは即座に反論した。その様子はカメラに捉えられていた。 ヴィニシウスはチームメイトの怒りに応じてこう言った。「何がしたいんだ？黙ってろ。」

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  • バイエルン、7得点の激戦を制す

    7得点が生まれた激戦を2試合合計6-4で制し、バイエルンが準決勝に進出した。マドリードはアルダ・ギュレルとキリアン・エムバペのゴールで3度リードしたが、バイエルンはすぐ追いつき、終盤にルイス・ディアスとミカエル・オリゼが決勝点を決めた。 この勝利で、ヴィンセント・コンパニー率いるチームは3冠へ前進し、ハリー・ケインは今季クラブ50得点を達成した。

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    崩壊した前線の修復

    アルヴァロ・アルベロア監督は、デポルティーボ・アラベスとのリーグ戦再開前に、2人の主力攻撃陣の関係を修復する難題に直面している。欧州の夢は消えた。9ポイント差でタイトルを追うチームは、団結力が問われている。確執を早く解決し、集中力を保たなければ、悔しいシーズンがタイトルゼロで終わる恐れがある。

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