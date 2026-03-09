マンスフィールドは、アーセナルの物議を醸す人物リー・ガナーのナレーションを添えた編集済みの動画をTikTokに投稿した。映像では元ボローニャDFがピッチを駆け上がる様子が映し出され、音声では「野生の馬のように走る」と嘲笑している。 その後、トリブナ紙によれば、若いマンスフィールドサポーターがカラフィオーリに向けて失礼な手振りをしたとされる場面に切り替わる。明らかに困惑した表情のカラフィオーリが「なぜ？」と繰り返し問いかける様子が収められている。カラフィオーリはこの下部リーグの相手との試合で浮き沈みの激しい午後を過ごし、最終的には負傷で途中交代を余儀なくされた。しかし、その弛まぬ働きぶりから、遠征したアーセナルサポーターの間では依然として不動の人気を誇っている。
動画：『野生の馬のように走る』― アーセナルがリーグ1のマンズフィールド・タウンをFAカップから敗退させた後、リッカルド・カラフィオーリが嘲笑される
アルテタが懸念される負傷状況について最新情報を提供する
アルテタ監督は大幅なローテーションを選択し、デクラン・ライスやビクトル・ヨケレスといった主力選手を休ませた。ただしカラフィオーリとレアンドロ・トロサールは先発メンバーに名を連ねた。この決断は裏目に出たかもしれない。両選手とも試合を完走できず、ベルギー代表のトロサールが最初にピッチ上で治療を受け、38分にピエロ・ヒンカピエと交代した。
続いて76分、カラフィオーリが脚を押さえながら倒れ、若手ジャデン・ディクソンと交代した。試合終了後の記者会見で、心配そうなアルテタ監督は、このダブル交代が戦術的なものではなく、両選手が身体的な問題を抱えていたため、試合終盤にやむなく決断したことを認めた。
アーセナル監督は主力選手の状態について率直に語り、Football Londonによれば「両選手とも軽い不調を抱えていた。プレーを続けるのは困難だった」と説明。 特に今日の試合環境では、このような事態が起こり得ると認識していた。だから彼らを交代させる必要があった」と語った。この知らせは特にアーセナルのサポーターにとって苛立たしいものだ。カラフィオリは筋肉の負傷で10試合を欠場した後、つい最近復帰したばかりだったからだ。
アーセナルに大きな試練が迫る
アーセナルは今、イタリア人選手がシーズンを左右する重要な試合に出場可能かどうか、神経をすり減らす待機を強いられている。3月の代表戦期間を控え、北ロンドンのクラブはバイエル・レバークーゼンとのチャンピオンズリーグ2試合と、エバートンとのプレミアリーグ戦を乗り切らねばならない。今シーズン4つの戦線でタイトルを争いながらチームのコンディション管理に必死のアルテタ監督にとって、負傷のタイミングは最悪だ。
最終目標は依然として3月22日のウェンブリー遠征だ。カラバオカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦する予定である。カラフォリの活力が戦力に加われば、複数の戦線でタイトルを狙う北ロンドンのチームにとって選択肢が広がる。当面の間、このディフェンダーは回復に専念し、リーグ1のクラブから浴びせられる「からかい」に対処しなければならない。