動画：『野生の馬のように走る』― アーセナルがリーグ1のマンズフィールド・タウンをFAカップから敗退させた後、リッカルド・カラフィオーリが嘲笑される

アルテタ監督は大幅なローテーションを選択し、デクラン・ライスやビクトル・ヨケレスといった主力選手を休ませた。ただしカラフィオーリとレアンドロ・トロサールは先発メンバーに名を連ねた。この決断は裏目に出たかもしれない。両選手とも試合を完走できず、ベルギー代表のトロサールが最初にピッチ上で治療を受け、38分にピエロ・ヒンカピエと交代した。

続いて76分、カラフィオーリが脚を押さえながら倒れ、若手ジャデン・ディクソンと交代した。試合終了後の記者会見で、心配そうなアルテタ監督は、このダブル交代が戦術的なものではなく、両選手が身体的な問題を抱えていたため、試合終盤にやむなく決断したことを認めた。

アーセナル監督は主力選手の状態について率直に語り、Football Londonによれば「両選手とも軽い不調を抱えていた。プレーを続けるのは困難だった」と説明。 特に今日の試合環境では、このような事態が起こり得ると認識していた。だから彼らを交代させる必要があった」と語った。この知らせは特にアーセナルのサポーターにとって苛立たしいものだ。カラフィオリは筋肉の負傷で10試合を欠場した後、つい最近復帰したばかりだったからだ。