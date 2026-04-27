サラゴサ対ウエスカの降格争いは、ロスタイムにアンドラーダがきっかけとなり、スペインサッカー史上屈指の乱闘に発展した。順位表の重圧下にある両チームは、スポーツマンシップを忘れた激しい終盤で衝突し、緊張が爆発した。 モンテレイからレンタル中の35歳アルゼンチン人GKは、終盤にホルヘ・プリドを押し倒して2枚目のイエローを受けた。しかし退場せず、アンドラーダはウエスカのキャプテンに突進し、顔面に一撃。これにより両チームは大乱闘に発展した。
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【動画】退場したレアル・サラゴサのGKが激高、相手選手を殴る
アラゴン・ダービーで騒動が勃発
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アンドラーダが正式に謝罪した
オスカル・シエルバのゴールでウエスカが1-0で勝った試合後、アンドラーダは「本当に申し訳ない。クラブにもファンにも、プロとして恥ずかしい姿を見せてしまった。心から謝罪する」と語った。
ペナルティエリア外でのハンド以外でレッドカードを受けたことはないと語るベテランGKは、今回の事態の重大さを認めた。「同僚のホルヘ・プリドにも謝罪したい。あれは私のミスで、集中力を欠いた。どんな処分も受け入れる」と続けた。
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ダービー戦の結果を受け、各監督が反応を示した
ウエスカのホセ・ルイス監督は、地域全体でサッカーを祝うはずだったイベントが不本意な結末を迎えたことを振り返った。「説明するのは難しい。 完全に制御不能だった。何が懸かっていたかを考えれば彼らの立場も理解できるが、正当化はできない。本来はアラゴンサッカーを祝う日だった。内容は醜くプレーも少なかったが、選手たちは全力で戦った。その点を覚えていてほしい」
サラゴサのデビッド・ナバロ監督も同様の見解を示し、選手たちの行動を謝罪。クラブは複数試合の出場停止処分に備える。ナバロ監督は「越えてはならない一線がある」と語った。両クラブは残り5試合で降格回避へ必死の戦いを続けている。