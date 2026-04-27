【動画】退場したレアル・サラゴサのGKが激高、相手選手を殴る

ウエスカのホセ・ルイス監督は、地域全体でサッカーを祝うはずだったイベントが不本意な結末を迎えたことを振り返った。「説明するのは難しい。 完全に制御不能だった。何が懸かっていたかを考えれば彼らの立場も理解できるが、正当化はできない。本来はアラゴンサッカーを祝う日だった。内容は醜くプレーも少なかったが、選手たちは全力で戦った。その点を覚えていてほしい」

サラゴサのデビッド・ナバロ監督も同様の見解を示し、選手たちの行動を謝罪。クラブは複数試合の出場停止処分に備える。ナバロ監督は「越えてはならない一線がある」と語った。両クラブは残り5試合で降格回避へ必死の戦いを続けている。