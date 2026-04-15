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【動画】試合開始1分も経たないうちに、マヌエル・ノイアーが致命的なミスでレアル・マドリードに失点。ヴィンセント・コンパニ率いるバイエルン・ミュンヘンにとって、最悪のスタートとなった。
バイエルンにとって悲惨なスタート
試合開始直後、バイエルン・ミュンヘンのノイアーが珍しくミス。ベルナベウでの第1戦を2－1でリードしていたホームチームだったが、ベテランGKはゴールエリアを大きく飛び出し、雑なパスをギュレルに送った。 ギュレルはためらわず、約30ヤードから無人のゴールに蹴り込んだ。コンパニ監督やホームサポーターは絶句した。
記録的なストライキ
この驚異的な先制点は、アウェーチームにとって命綱となっただけでなく、クラブの歴史的な瞬間でもあった。 サッカー統計会社オプタはSNSで、開始35秒で決まったギュレルの得点がチャンピオンズリーグ史上最速だと指摘した。この1点で、ドイツのチームがスペインで築いたリードは帳消しに。13試合無敗のホームチームは、スペインの強豪に一瞬で危ない橋を渡ることになった。
激しいゴールラッシュ
この失点は一時的だった。バイエルンは5分後、鋭いCKをパブロヴィッチがヘディングで叩き込み同点とした。 29分にはギュレルが直接FKでネットを揺らし、再びリードを奪った。ホームチームも38分、ケインの同点弾で食い下がる。しかし前半終了間際、エムバペが3-2と突き放し、激戦の前半を締めくくった。
- AFP
パリを見据えて
準々決勝を勝ち抜いたチームは準決勝でパリ・サンジェルマンと対戦する。フランス王者のパリ・サンジェルマンはリヴァプール戦2試合を2-0で制し、余裕で勝ち上がった。両クラブは欧州の夢を懸け、過酷な戦いに挑む。