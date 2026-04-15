【動画】試合開始1分も経たないうちに、マヌエル・ノイアーが致命的なミスでレアル・マドリードに失点。ヴィンセント・コンパニ率いるバイエルン・ミュンヘンにとって、最悪のスタートとなった。

この驚異的な先制点は、アウェーチームにとって命綱となっただけでなく、クラブの歴史的な瞬間でもあった。 サッカー統計会社オプタはSNSで、開始35秒で決まったギュレルの得点がチャンピオンズリーグ史上最速だと指摘した。この1点で、ドイツのチームがスペインで築いたリードは帳消しに。13試合無敗のホームチームは、スペインの強豪に一瞬で危ない橋を渡ることになった。



