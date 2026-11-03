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パリ・サンジェルマンはビジャレアルの本拠地で衝撃的なサプライズを巻き起こした。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節での両チームの対戦で、わずか17分間で4ゴールを挙げ、同大会史上前例のない記録を打ち立てたのだ。

ポルトガル代表のスター、ジョアン・ネベスが9分にゴールラッシュの口火を切ると、続いて12分にはデジレ・ドゥエが2点目を追加した。

その1分後、アウェーチームは再びネットを揺らし、今度はセニー・マユルが決めた。そして17分にはファビアン・ルイスが4点目を締めくくった。

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