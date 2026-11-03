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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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動画：記録的な速さで4得点、パリがレアル・マドリードの歴史的記録を更新

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2026年11月04日

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パリ・サンジェルマンはビジャレアルの本拠地で衝撃的なサプライズを巻き起こした。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節での両チームの対戦で、わずか17分間で4ゴールを挙げ、同大会史上前例のない記録を打ち立てたのだ。

ポルトガル代表のスター、ジョアン・ネベスが9分にゴールラッシュの口火を切ると、続いて12分にはデジレ・ドゥエが2点目を追加した。

その1分後、アウェーチームは再びネットを揺らし、今度はセニー・マユルが決めた。そして17分にはファビアン・ルイスが4点目を締めくくった。

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  • わずか16分2秒！

    「ミスター・チップ」の統計によると、パリ・サンジェルマンはわずか16分2秒で4得点を挙げ、1試合で4ゴールを記録したUEFAチャンピオンズリーグ史上最速のチームとなった。

    このフランスのチームは、レアル・マドリードが2011年11月にディナモ・ザグレブを相手に20分で4得点を挙げた従来の記録を更新した。なお、パリはこの偉業を敵地で達成している。

    またサンジェルマンは、チャンピオンズリーグの試合の最初の13分間で敵地で3得点を挙げた最初のチームにもなり、2016年にレギア・ワルシャワを相手に17分でハットトリックを決めたボルシア・ドルトムントの従来の記録を上回った。

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  • 最高の得点スタート

    記録はこれにとどまらなかった。スタッツ・ドゥ・フットの統計によると、パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグの試合で開始20分以内に4得点を挙げた2番目のフランスのクラブとなった。最初に同じ偉業を達成したのはスタッド・ランスで、1958年10月8日にアーズ（北アイルランド）を相手に記録した。

    今季の得点数という面では、パリのチームは4試合を終えて18得点に到達し、この大会のこの段階における自己最高の得点スタートを記録した。これは2017-2018シーズンのグループステージでの17得点という過去の記録を上回るものである。

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