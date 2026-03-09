この事件は、ビッケルがピッチ脇のモニターでミュンスターのニコ・クーリスによるヘルタのミヒャエル・キュイサンスへのファウルを確認しようとした際に発生した。しかし画面は真っ暗なままだった。ビッケルは約1分間モニターが復旧するのを待ったが、最終的にビデオアシスタントレフェリー（VAR）のカトリン・ラファルスキに判定を委ねざるを得なかった。モニターを確認できない状況にもかかわらず、ビッケルはヘルタ・ベルリンにペナルティキックを与えるよう指示を受けた。 ファビアン・リーゼがPKを決め、ヘルタは前半終了時点で1-0とリードした。この奇妙な光景は、スタジアムのセキュリティと、ドイツにおける現代の審判運営に対する抗議の高まりについて、深刻な疑問を確かに投げかけた。
動画：覆面のファンがVARモニターを抜き、ドイツで起きた奇妙な光景の中で審判がPKの場面を見るのを阻止
ブンデスリーガ2での妨害行為
ミュンスターが公式声明を発表
ホームでの2-1敗戦を受け、プロイセン・ミュンスターは審判団を混乱に陥れたセキュリティ侵害に迅速に対処した。クラブ公式声明で主催側は行為の故意性を確認した：「熱心なサポーター席から覆面をした観客がピッチに不法侵入し、技術機器の電源を抜き取った。プロイセン・ミュンスターはこの事件を遺憾に思い、犯人（複数）を特定し法的に処罰するためにあらゆる手段を講じる」」
クラブはまた、この妨害が突発的な狂気の所業ではなく、試合へのVAR導入に対する計画的な抗議行動であったことをほのめかした。クラブは次のように付け加えた：「さらに、将来同様の事件を防ぐための即時措置が講じられた。初期調査によれば、これは計画された行動であった——技術的故障直後にホーム側スタンドでその旨を示す横断幕が掲げられた。」クラブが言及した「計画的行動」は、地元メディアが「スクリーンが暗転した直後にホームエンドで横断幕が掲げられた」と報じたことで明らかになった。横断幕には「VARを廃止せよ」と記されており、スタジアム内の全員にファンの意図が明白に示された。この事件は、ドイツの伝統的なスタジアム観戦ファンとサッカーにおける技術導入拡大との間で続く緊張が、大きくエスカレートしたことを示すものである。
DFBが事件を調査する
試合結果はセキュリティ上の不手際によって完全に影を潜めた。ドイツサッカー連盟（DFB）が調査に乗り出す中、プロイセン・ミュンスターはテクニカルエリアの保護を怠ったことによる制裁の可能性に直面している。この事件は、一部のサポーター層と現代サッカーの進歩との間に存在する不安定な関係を痛烈に思い知らせるものとなった。
