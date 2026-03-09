動画：覆面のファンがVARモニターを抜き、ドイツで起きた奇妙な光景の中で審判がPKの場面を見るのを阻止

ホームでの2-1敗戦を受け、プロイセン・ミュンスターは審判団を混乱に陥れたセキュリティ侵害に迅速に対処した。クラブ公式声明で主催側は行為の故意性を確認した：「熱心なサポーター席から覆面をした観客がピッチに不法侵入し、技術機器の電源を抜き取った。プロイセン・ミュンスターはこの事件を遺憾に思い、犯人（複数）を特定し法的に処罰するためにあらゆる手段を講じる」」

クラブはまた、この妨害が突発的な狂気の所業ではなく、試合へのVAR導入に対する計画的な抗議行動であったことをほのめかした。クラブは次のように付け加えた：「さらに、将来同様の事件を防ぐための即時措置が講じられた。初期調査によれば、これは計画された行動であった——技術的故障直後にホーム側スタンドでその旨を示す横断幕が掲げられた。」

クラブが言及した「計画的行動」は、地元メディアが「スクリーンが暗転した直後にホームエンドで横断幕が掲げられた」と報じたことで明らかになった。横断幕には「VARを廃止せよ」と記されており、スタジアム内の全員にファンの意図が明白に示された。この事件は、ドイツの伝統的なスタジアム観戦ファンとサッカーにおける技術導入拡大との間で続く緊張が、大きくエスカレートしたことを示すものである。