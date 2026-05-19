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Mohamed Saeed

翻訳者：

【動画】「絶対に勝つぞ！」――W杯ブラジル代表発表後、ネイマールが親友ラフィーニャとビデオ通話で感情を爆発させた。

ネイマール
ブラジル
ハフィーニャ
ワールドカップ

2026年ワールドカップのブラジル代表メンバー発表後、ネイマールとラフィーニャは抱き合い、喜びを分かち合った。選出が噂されていたネイマールは、親友でバルセロナ所属のラフィーニャと涙を流しながらこのニュースを噛みしめた。

  • スターたちによる感動的な電話

    今週、カルロ・アンチェロッティ監督が代表メンバーを発表すると、ブラジル代表の絆が示された。バルセロナのFWラフィーニャはすぐネイマールにビデオ通話し、その通話でベテランFWの率直な喜びが伝わった。

    数か月にわたるコンディションと役割を巡る議論の末、代表入りは元パリ・サンジェルマンFWにとって格別の喜びだった。

    SNSに投稿された動画では、ネイマールが涙を流しながらラフィーニャと会話する姿が映し出され、代表チームの強い絆を示した。北米で開催される大会で6度目の優勝を目指すブラジル代表では、このベテランが攻撃陣を牽引すると期待されている。



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  • ネイマールが2026年に向けて掲げた大胆な公約

    涙を流しながらも、ネイマールはすぐに自信を示した。彼は世界に向け「今年こそブラジルの年だ」と力強く宣言した。

    「ラフィーニャ、本当にありがとう。心から感謝している。君への想いは分かっているだろう。すべてうまくいく。俺たちはこの大会を絶対に勝ち取る」とフォワードは感情を込めて宣言した。

    この場面は、バルセロナで存在感を高めるラフィーニャをはじめとする若手でも、ネイマールがチームを鼓舞するリーダーであることを示した。

    この動画はネイマール・ジュニアYouTubeチャンネルで公開され、サントス時代のスターがキャリアで唯一欠けるトロフィーを手にできるかと期待するファンの間で瞬く間に拡散した。

  • 予想外の落選と選手層の厚さ

    ネイマールの復帰が注目される中、代表メンバー発表には物議も。最大の驚きはチェルシーのジョアン・ペドロの落選だ。プレミアリーグで得点を量産しバルセロナ移籍が噂されたが、アンチェロッティ監督は別のタイプを選んだ。

    ネイマールとラフィーニャのコンビが確定したものの、5度の優勝を誇るチームには6月の大会開始早々から大きなプレッシャーがかかるだろう。

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    セレソンの今後

    グループステージのブラジルは紙面上では楽勝だが、序盤の危ない場面を避けるにはベストパフォーマンスが必要だ。対戦相手はモロッコ、ハイチ、スコットランド。

    代表チームは5月27日にグランハ・コマリーに集合し、31日にマラカナンでパナマと親善試合を行う。これは6月1日に米国へ出発する前にファンが母国でチームを見る最後の機会となる。

    6月6日にクリーブランドでエジプトと最終調整し、6月13日にニュージャージーでモロッコと開幕戦に臨む。

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