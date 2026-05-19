AFP
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【動画】「絶対に勝つぞ！」――W杯ブラジル代表発表後、ネイマールが親友ラフィーニャとビデオ通話で感情を爆発させた。
スターたちによる感動的な電話
ネイマールが2026年に向けて掲げた大胆な公約
涙を流しながらも、ネイマールはすぐに自信を示した。彼は世界に向け「今年こそブラジルの年だ」と力強く宣言した。
「ラフィーニャ、本当にありがとう。心から感謝している。君への想いは分かっているだろう。すべてうまくいく。俺たちはこの大会を絶対に勝ち取る」とフォワードは感情を込めて宣言した。
この場面は、バルセロナで存在感を高めるラフィーニャをはじめとする若手でも、ネイマールがチームを鼓舞するリーダーであることを示した。
この動画はネイマール・ジュニアのYouTubeチャンネルで公開され、サントス時代のスターがキャリアで唯一欠けるトロフィーを手にできるかと期待するファンの間で瞬く間に拡散した。
予想外の落選と選手層の厚さ
ネイマールの復帰が注目される中、代表メンバー発表には物議も。最大の驚きはチェルシーのジョアン・ペドロの落選だ。プレミアリーグで得点を量産しバルセロナ移籍が噂されたが、アンチェロッティ監督は別のタイプを選んだ。
ネイマールとラフィーニャのコンビが確定したものの、5度の優勝を誇るチームには6月の大会開始早々から大きなプレッシャーがかかるだろう。
- Getty Images Sport
セレソンの今後
グループステージのブラジルは紙面上では楽勝だが、序盤の危ない場面を避けるにはベストパフォーマンスが必要だ。対戦相手はモロッコ、ハイチ、スコットランド。
代表チームは5月27日にグランハ・コマリーに集合し、31日にマラカナンでパナマと親善試合を行う。これは6月1日に米国へ出発する前にファンが母国でチームを見る最後の機会となる。
6月6日にクリーブランドでエジプトと最終調整し、6月13日にニュージャージーでモロッコと開幕戦に臨む。