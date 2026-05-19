【動画】「絶対に勝つぞ！」――W杯ブラジル代表発表後、ネイマールが親友ラフィーニャとビデオ通話で感情を爆発させた。

今週、カルロ・アンチェロッティ監督が代表メンバーを発表すると、ブラジル代表の絆が示された。バルセロナのFWラフィーニャはすぐネイマールにビデオ通話し、その通話でベテランFWの率直な喜びが伝わった。

数か月にわたるコンディションと役割を巡る議論の末、代表入りは元パリ・サンジェルマンFWにとって格別の喜びだった。

SNSに投稿された動画では、ネイマールが涙を流しながらラフィーニャと会話する姿が映し出され、代表チームの強い絆を示した。北米で開催される大会で6度目の優勝を目指すブラジル代表では、このベテランが攻撃陣を牽引すると期待されている。







