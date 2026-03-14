【動画】「私は虐殺された」――ペップ・グアルディオラ監督、マンチェスター・シティの指揮官として自身の戦術を熱弁する中で、銃弾を浴びた様子を身振りで表現

グアルディオラ監督は、この大会での長い経歴ゆえに、シティが最大の舞台で結果を出せなかった際には度々批判にさらされてきたと指摘し、物事がうまくいかないときはメディアから攻撃を受けると述べた。 「この大会で指揮を執って17年になるが、負けるたびに、ドカン、なんてこった。ピュー、ピュー、ピュー」と彼は銃撃される様子を真似て言った。「私は虐殺されたようなものだ。聞いてくれ、チェルシーとのチャンピオンズリーグ決勝では、フェルナンジーニョもロドリも守備的ミッドフィルダーとして起用できなかった。それが普通だと思うか？いや、正直言って違う。[イルカイ]・ギュンドアンがその場面でプレーしたんだ。 僕は打ちのめされた。ロドリやフェルナンジーニョが普段どんなプレーをしているか分かっていた。あの時のロドリは、その後我々が目の当たりにした彼とは別人のようだった。他のポジションでも、プレッシャーへの対処法やその他諸々の理由から、数え切れないほどの決断が求められる場面が何度もある。説明はできるが、それで次回の試合で君たちを納得させられるだろうか？」