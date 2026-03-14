レアル・マドリードが容赦ない3-0の完勝でアウェイのマンチェスター・シティを粉砕し、シティのチャンピオンズリーグでの望みは風前の灯となった。試合後、グアルディオラの戦術と選手起用が注目を集めた。 ボール支配率では上回ったものの、グアルディオラ監督が試みた4-2-2-2のフォーメーションは機能せず、戦術面での厳しい批判の嵐を招いた。スペインでの敗戦を受けて、シティの指揮官は、リスクが報われた時だけ「戦術の天才」と称賛されるのだと述べた。さらに、指で銃を撃つジェスチャーを見せ、チームがビッグステージで結果を出せないたびに、常にマスコミから批判の矢面に立たされていることを示唆した。
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【動画】「私は虐殺された」――ペップ・グアルディオラ監督、マンチェスター・シティの指揮官として自身の戦術を熱弁する中で、銃弾を浴びた様子を身振りで表現
戦術面での徹底的な検証の波を引き起こした敗戦
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グアルディオラはスケープゴートにされることに慣れている
グアルディオラ監督は、この大会での長い経歴ゆえに、シティが最大の舞台で結果を出せなかった際には度々批判にさらされてきたと指摘し、物事がうまくいかないときはメディアから攻撃を受けると述べた。 「この大会で指揮を執って17年になるが、負けるたびに、ドカン、なんてこった。ピュー、ピュー、ピュー」と彼は銃撃される様子を真似て言った。「私は虐殺されたようなものだ。聞いてくれ、チェルシーとのチャンピオンズリーグ決勝では、フェルナンジーニョもロドリも守備的ミッドフィルダーとして起用できなかった。それが普通だと思うか？いや、正直言って違う。[イルカイ]・ギュンドアンがその場面でプレーしたんだ。 僕は打ちのめされた。ロドリやフェルナンジーニョが普段どんなプレーをしているか分かっていた。あの時のロドリは、その後我々が目の当たりにした彼とは別人のようだった。他のポジションでも、プレッシャーへの対処法やその他諸々の理由から、数え切れないほどの決断が求められる場面が何度もある。説明はできるが、それで次回の試合で君たちを納得させられるだろうか？」
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注目はプレミアリーグの優勝争いに集まっている
欧州での不振にもかかわらず、グアルディオラ監督には、ウェストハムとの国内リーグ戦において、すぐに挽回するチャンスが巡ってきている。シティの指揮官は、好調な成績を収めたことを受け、2021年後半以来となる2月のプレミアリーグ月間最優秀監督賞に選出されたばかりだ。首位アーセナルを追うシティにとって、もはや失敗の余地はないことを、彼はよく理解している。
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