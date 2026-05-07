「ルイス、準決勝での私の振る舞いをお詫びしたい」と元リヴァプールの彼はPSG監督に語った。「ドルトムントのスカーフを巻いていたが、お酒を飲むとつい盛り上がる。 本当に申し訳ない。あなたのチームは素晴らしく、昨年の活躍も印象的だった。この2年間、チャンピオンズリーグで戦う姿を見るのはいつも楽しかった。決勝進出、おめでとう。よくやった、監督。」

以前の冷遇にもかかわらず、エンリケは長引く恨みなど抱いていないことを示し、その心遣いを気品をもって受け入れた。「ありがとう、ありがとう」と元バルセロナ監督は答えた。「謝る必要はないよ。僕たちはとても幸せなんだ、当然のことさ」

確執の始まりは2024年のドルトムント対PSG準決勝。キャラガーはスーツを脱ぎ、ブンデスリーガ強豪のウルトラスに混ざった。放送中、「イエロー・ウォール」で8パイントのビールを飲み、ろれつの回らない口調でジャドン・サンチョをインタビューした。

デンマークの伝説的GKピーター・シュマイケルは、エンリケがメディアゾーンに現れた際、キャラガーがライバルチームのスカーフを巻いているのを見て即座に引き返したと明かした。また、キャラガーが公式プロトコルを無視してサンチョにインタビューしたため、ドルトムントの広報も怒ったという。同僚たちは彼を冗談交じりに「シン・ビン（懲罰席）」送りにした。