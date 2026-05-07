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【動画】生中継のインタビューで、ジェイミー・キャラガーがPSGのルイス・エンリケ監督に謝罪する気まずい瞬間。
エンリケがCBSへのメディア沈黙を破った
パリ・サンジェルマンがバイエルンを2戦合計で下した後、CBSスポーツ解説者マイカ・リチャーズは、スペイン人監督がキャラガーの過去の態度を理由にマイクを避けていたと指摘した。 転機が訪れたのは、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長がインタビュー中に仲裁に入ったとき。少し説得された後、エンリケ監督はついに放送に参加し、スタジオからは大きな歓声が上がった。司会のケイト・スコットは「チームはあなたの友情を失ったかと恐れていた」と指摘し、それを受けたリヴァプールのレジェンドは悔恨の念をにじませた。
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ドルトムント戦での騒動を謝罪するキャラガー
「ルイス、準決勝での私の振る舞いをお詫びしたい」と元リヴァプールの彼はPSG監督に語った。「ドルトムントのスカーフを巻いていたが、お酒を飲むとつい盛り上がる。 本当に申し訳ない。あなたのチームは素晴らしく、昨年の活躍も印象的だった。この2年間、チャンピオンズリーグで戦う姿を見るのはいつも楽しかった。決勝進出、おめでとう。よくやった、監督。」
以前の冷遇にもかかわらず、エンリケは長引く恨みなど抱いていないことを示し、その心遣いを気品をもって受け入れた。「ありがとう、ありがとう」と元バルセロナ監督は答えた。「謝る必要はないよ。僕たちはとても幸せなんだ、当然のことさ」
確執の始まりは2024年のドルトムント対PSG準決勝。キャラガーはスーツを脱ぎ、ブンデスリーガ強豪のウルトラスに混ざった。放送中、「イエロー・ウォール」で8パイントのビールを飲み、ろれつの回らない口調でジャドン・サンチョをインタビューした。
デンマークの伝説的GKピーター・シュマイケルは、エンリケがメディアゾーンに現れた際、キャラガーがライバルチームのスカーフを巻いているのを見て即座に引き返したと明かした。また、キャラガーが公式プロトコルを無視してサンチョにインタビューしたため、ドルトムントの広報も怒ったという。同僚たちは彼を冗談交じりに「シン・ビン（懲罰席）」送りにした。
- AFP
PSG、アーセナル戦で歴史を刻む
確執が解消し、エンリケ監督はチャンピオンズリーグ決勝に集中できる。PSGは決勝でアーセナルと対戦する。バイエルンを6-5で下し、連覇と欧州制覇を狙う。
エンリケ率いるPSGは今大会でも最も見応えのあるチームの1つで、キャラガーも謝罪時にそれを強調した。解説陣は今回はビールを控えるだろう。それでも、今月末の連覇達成へ注目は集まる。