メッシは2026年のリーグスカップでインテル・マイアミの一員として実戦復帰し、奇妙ながらも心温まる瞬間を味わった。メキシコのクラブ・レオンと対戦したアルゼンチンのスーパースターは、ピッチ上での異例のやり取りの中心となった。
後半の攻撃中、メッシは持ち味のドリブルでレオンのDFロマーナをかわそうとした。コロンビア人センターバックはそのFWを見事に止めると、そのまま両腕でメッシを抱え込み、完全に芝生から持ち上げ、満面の笑みで再び地面に下ろした。
メッシは2026年のリーグスカップでインテル・マイアミの一員として実戦復帰し、奇妙ながらも心温まる瞬間を味わった。メキシコのクラブ・レオンと対戦したアルゼンチンのスーパースターは、ピッチ上での異例のやり取りの中心となった。
後半の攻撃中、メッシは持ち味のドリブルでレオンのDFロマーナをかわそうとした。コロンビア人センターバックはそのFWを見事に止めると、そのまま両腕でメッシを抱え込み、完全に芝生から持ち上げ、満面の笑みで再び地面に下ろした。
メッシのピッチ復帰を取り巻く感情的な状況を踏まえれば、この予想外の抱擁には確かな意味があった。インテル・マイアミのキャプテンは、父ホルヘの死を受けて離脱して以来、初めての出場だった。
最近、父に最後の別れを告げるため故郷ロサリオへ戻っていたメッシは、インテル・マイアミを率いて復帰した。ロマーナの温かい反応に、司令塔の顔にははっきりと笑みが浮かんだ。攻撃を止められたことにいら立ちを見せるのではなく、メッシはその場の和やかな雰囲気を受け止めていた。
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競技復帰が進む中、メッシは今後、このシーズンを通してインテル・マイアミをけん引することに集中していくことになる。フロリダのクラブは、厳しい日程の中でも引き続きその象徴的なキャプテンに大きく依存している。インテル・マイアミは現在、日曜日のメジャーリーグ・サッカーの一戦でナッシュビルと対戦する準備を進めている。