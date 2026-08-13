メッシは2026年のリーグスカップでインテル・マイアミの一員として実戦復帰し、奇妙ながらも心温まる瞬間を味わった。メキシコのクラブ・レオンと対戦したアルゼンチンのスーパースターは、ピッチ上での異例のやり取りの中心となった。

後半の攻撃中、メッシは持ち味のドリブルでレオンのDFロマーナをかわそうとした。コロンビア人センターバックはそのFWを見事に止めると、そのまま両腕でメッシを抱え込み、完全に芝生から持ち上げ、満面の笑みで再び地面に下ろした。