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【動画】準決勝でアルゼンチンに敗れ「打ちひしがれた」イングランド主将ハリー・ケインに、今後二度とW杯に出場できないかと容赦なく問われた。
船長の不透明な将来
試合終了のホイッスルが鳴り、ミックスゾーンに立ったケインは、ワールドカップ制覇の夢がここで終わるかもしれない現実に直面した。アルゼンチン戦で1–0のリードを試合終了間際に失った33歳のストライカーは、「もう二度と世界の舞台に立てないかと恐れているか」と問われた。
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「繰り返しになるが、将来について話すのはまだ早い」とケインは語った。「私は1年ずつ着実に歩むつもりだ。代表チームは私の誇りであり、何よりも愛している。4年後はまだ先だし、私はこの夏で33歳になるが、レオ（メッシ）がいる限りその話は終わらない。彼は今も最高レベルでプレーしている。 だから、今はこの苦しい敗戦を受け止めることに集中している」
またしても準決勝での失速を分析する
4大会連続で主要大会の決勝トーナメントに進出しながらタイトルを逃すイングランド。今回も先制しながら守りに徹し、エンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスのゴールで自滅した。
「本当に悔しい」とケインは語った。「チームメイトのためにも、スタッフやファンためにも悔しい。
試合の大半は良いプレーができた。1－0とリードすると守りに徹したが、このレベルではそれだけでは足りない。だから本当に悔しい。
「ここまで来るのにみんな全力で走って汗を流し、血を流し、涙を流してきた。それなのに今日のように届かないのは本当に悔しい」
キャプテンはさらに「これまでの大会と同じ展開だった」と語った。
「60分までは試合をコントロールし、先制した。しかしその後、何らかの理由でボールを追い切れず、プレスもかけられず、相手に流れを渡してしまった」
- Getty Images Sport
退場に対する控え室の反応
イングランド代表陣営は完全に打ちのめされ、選手たちはケインと同様に好機を逃したことを悔やんでいた。アルゼンチンの巻き返し前に途中出場したDFダン・バーンは、プレッシャー下でパフォーマンスを維持できなかったと率直に語った。
「本当にがっかりだ」とバーンはBBCに語った。「試合の大半は我々のゲームプランがうまくいっていた。しかし得点後に消極的になり守備を下げ、その代償を払った。相手に多くのチャンスを与え、やられてしまった。残念だ。 これまで試合をうまく守り切り、勝ってきただけに、ワールドカップ決勝まであと少しだったこの大会で負けたのは本当に痛い」
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