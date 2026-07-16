4大会連続で主要大会の決勝トーナメントに進出しながらタイトルを逃すイングランド。今回も先制しながら守りに徹し、エンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスのゴールで自滅した。

「本当に悔しい」とケインは語った。「チームメイトのためにも、スタッフやファンためにも悔しい。

試合の大半は良いプレーができた。1－0とリードすると守りに徹したが、このレベルではそれだけでは足りない。だから本当に悔しい。

「ここまで来るのにみんな全力で走って汗を流し、血を流し、涙を流してきた。それなのに今日のように届かないのは本当に悔しい」

キャプテンはさらに「これまでの大会と同じ展開だった」と語った。

「60分までは試合をコントロールし、先制した。しかしその後、何らかの理由でボールを追い切れず、プレスもかけられず、相手に流れを渡してしまった」



