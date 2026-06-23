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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

【動画】決勝トーナメント進出を決めたノルウェー代表が、オデガードとハーランド中心に「バイキング・ロウ」で祝福。

マルティン・ウーデゴール
アーリング・ハーランド
ノルウェー 対 セネガル
ノルウェー
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ノルウェー代表はワールドカップ決勝トーナメント進出を決め、マーティン・オデガードとアーリング・ハーランドらが「バイキング・ロウ」と呼ばれるパフォーマンスを披露。セネガル戦勝利後、選手とサポーターが一緒に喜びを分かち合う様子は、SNSで瞬く間に広がった。

  • ノルウェーのスター選手たちがファンと盛り上がり、試合後の祝賀シーンがネットで話題に。

    ノルウェー代表はセネガルに3-2で勝ち、決勝トーナメント進出を決めた直後、サポーターのもとへ駆け寄り、人気急上昇中の「バイキング・ロウ」を披露した。オデガード主将の先導で、選手とファンが一体となり、ロングボートを漕ぐような動きを見せ、スタンドが熱狂に包まれた。 このパフォーマンスは大会を通じてSNSで大きな話題を呼んでいる。バイキングの伝統に由来し、サポーターと選手が一列に並び、太鼓のリズムに合わせて漕ぐ動作を再現する。

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  • ハーランド、ゴール後のセレブレーションに隠された試合前の作戦を明かす

    2得点を挙げたハーランドは、勝てばキックオフ前にサポーターと祝おうと選手たちが話していたと明かした。マンチェスター・シティのストライカーはフォックス・スポーツに「ネットで話題になっているのを見た。マーティンが試合前に『一緒に祝おうか』と聞いてきたので、僕は『勝ったらやろう』と答えた」と語った。

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    グループ優勝をかけた戦いが待ち受けている

    ノルウェーは現在、グループI首位のフランス戦という最大の試練に直面している。グループステージ全勝の自信はあるものの、ハーランドは試合後に「彼らは我々に勝つだろうし、大会でも優勝するだろう」と語り、課題の大きさを認めた。

    結果に関わらず、ノルウェーはグループステージでの活躍を糧に、勢いと自信を持ってベスト32へ進出する見込みだ。

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