ノルウェーは現在、グループI首位のフランス戦という最大の試練に直面している。グループステージ全勝の自信はあるものの、ハーランドは試合後に「彼らは我々に勝つだろうし、大会でも優勝するだろう」と語り、課題の大きさを認めた。

結果に関わらず、ノルウェーはグループステージでの活躍を糧に、勢いと自信を持ってベスト32へ進出する見込みだ。