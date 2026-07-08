【動画】「決して忘れない一日」――リオネル・メッシとモハメド・サラーのW杯での握手にエマ・ヘイズが感激。イアン・ライトは米国女子代表監督を「史上最高の女王」と称賛。

クラブサッカーでほぼすべてのタイトルを獲得し、米国代表をオリンピック制覇に導いた監督でも、ワールドカップの規模には圧倒される。ヘイズ氏は火曜日、アルゼンチン対エジプトのノックアウトステージ前に行われたセレモニーの司会に選ばれ、その渦中にいた。

伝説のキャプテン、メッシとサラーの間に立ち、彼女はこの瞬間を喜びで受け止めた。ヘイズはインスタグラムのストーリーに「まだ信じられない。でもメッシとサラーに会えて、子供に戻ったみたい」と投稿。続けて動画をアップし、こう綴った。 「このスポーツが生んだ史上最高の選手2人と、興奮に満ちた試合で握手できたことは、決して忘れない一日です。サッカーが本当に大好きです。」

この投稿にはアーセナルレジェンドのライトが「女王GOAT」とコメントした。