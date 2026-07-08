AFP
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【動画】「決して忘れない一日」――リオネル・メッシとモハメド・サラーのW杯での握手にエマ・ヘイズが感激。イアン・ライトは米国女子代表監督を「史上最高の女王」と称賛。
エマ・ヘイズは「また子供に戻った」ようなひとときを楽しんだ。
クラブサッカーでほぼすべてのタイトルを獲得し、米国代表をオリンピック制覇に導いた監督でも、ワールドカップの規模には圧倒される。ヘイズ氏は火曜日、アルゼンチン対エジプトのノックアウトステージ前に行われたセレモニーの司会に選ばれ、その渦中にいた。
伝説のキャプテン、メッシとサラーの間に立ち、彼女はこの瞬間を喜びで受け止めた。ヘイズはインスタグラムのストーリーに「まだ信じられない。でもメッシとサラーに会えて、子供に戻ったみたい」と投稿。続けて動画をアップし、こう綴った。 「このスポーツが生んだ史上最高の選手2人と、興奮に満ちた試合で握手できたことは、決して忘れない一日です。サッカーが本当に大好きです。」
この投稿にはアーセナルレジェンドのライトが「女王GOAT」とコメントした。
動画をご覧ください
アルゼンチン、ワールドカップの激戦を制す
試合は予想以上に激戦となり、ヘイズさんと息子のハリーさんはスタンドからその展開を見守った。エジプトが番狂わせを起こすかと思われたが、終盤にアルゼンチンが連続得点で流れを変えた。79分、トッテナムのDFクリスティアン・ロメロのシュートが逆転劇のきっかけとなった。
直後、メッシが同点弾。数分後には21ゴール目となる追加点で記録を更新し、アルゼンチンはさらに攻勢を強めた。92分、エンツォ・フェルナンデスの力強いヘディングが3－2の逆転を決定し、アルビセレステを準々決勝へ導いた。
- Getty Images Sport
注目は2027年ワールドカップへ
ヘイズは現在、ファン兼特別ゲストとして男子大会を楽しんでいるが、長期的な視線は常に自チームに向いている。2024年5月に米国女子代表（USWNT）の監督に就任して以来、彼女はチームの運命を大きく変えた。2024年パリオリンピックで米国を金メダルに導き、来年も再び頂点を狙うプレッシャーがかかる。
2026年の大会が終われば、ヘイズはブラジルで開催される2027年女子ワールドカップに全力を注ぐ。若返ったチームと金メダルをトロフィーケースに収めた米国は、5度目の世界王座と支配力再確立を狙う圧倒的な優勝候補として臨むだろう。
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