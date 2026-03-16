【動画】「正気の沙汰じゃない！」――ファンがペットボトルで頭を殴られる。FAはプレストンのジョーダン・トンプソンに対し、交代への抗議で起こした恥ずべき暴挙について処分を下すよう求められている

元プレミアリーグの審判員であるダーモット・ギャラガー氏は、スカイ・スポーツの番組『Ref Watch』で映像を検証し、トンプソンの規律のなさに首を傾げた。ギャラガー氏は、交代時に起きた最初の攻撃行為を審判団が見逃したため、この選手がピッチに残ることができたのではないかと指摘した。

「なぜそんなことをするんだ？今日、彼が懲戒処分を受けるかどうかは分からない。交代が済んでしまい、副審も背を向けていたため、主審はそれを見ていなかったんだ」とギャラガーは説明した。「だから、見逃されたのは彼にとってラッキーだった。その場で見られていれば、間違いなくレッドカードだっただろう。だが、あんなことをするのはあまりにも危険だ。 誰かが飲み物を飲んでいたせいで気づかなかった…単なる一時の狂気だ。」