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【動画】「正気の沙汰じゃない！」――ファンがペットボトルで頭を殴られる。FAはプレストンのジョーダン・トンプソンに対し、交代への抗議で起こした恥ずべき暴挙について処分を下すよう求められている
キャロウ・ロードで衝撃的な光景
プレストンが試合の流れを取り戻そうと奮闘する中、トンプソンは65分に交代でピッチを去った。チームのパフォーマンス――あるいは自身のプレー――に明らかに不満を抱いていたこのミッドフィールダーは、タッチライン脇にあったボトルを右足で蹴り飛ばした。その飛んだボトルはキャロウ・ロードのホーム側スタンドに直撃し、不意を突かれたサポーターに当たってしまった。
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ダーモット・ギャラガーが「レッドカード」の判定を下す
元プレミアリーグの審判員であるダーモット・ギャラガー氏は、スカイ・スポーツの番組『Ref Watch』で映像を検証し、トンプソンの規律のなさに首を傾げた。ギャラガー氏は、交代時に起きた最初の攻撃行為を審判団が見逃したため、この選手がピッチに残ることができたのではないかと指摘した。
「なぜそんなことをするんだ？今日、彼が懲戒処分を受けるかどうかは分からない。交代が済んでしまい、副審も背を向けていたため、主審はそれを見ていなかったんだ」とギャラガーは説明した。「だから、見逃されたのは彼にとってラッキーだった。その場で見られていれば、間違いなくレッドカードだっただろう。だが、あんなことをするのはあまりにも危険だ。 誰かが飲み物を飲んでいたせいで気づかなかった…単なる一時の狂気だ。」
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専門家らがFAによる厳しい処分を求めている
事後的な出場停止処分を求める声が高まる中、元ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズおよびカーディフ・シティのストライカー、ジェイ・ボスロイドは、この選手の行為に嫌悪感を示した。ボスロイドは、特にチャンピオンシップの試合中にその瓶が観客席の無防備な観客に当たっていたら、重傷を負う可能性があったと指摘した。
ボスロイドはスカイ・スポーツに対し、「正直なところ、彼はそこで懲戒処分を受けるべきだと思う。あれは本当に危険だ。もし誰かの顔に当たれば、相当な痛みを伴うだろう。ましてや子供が当たったらどうなるか想像してみてほしい。あの選手の行為は本当に許しがたいものであり、懲戒処分を受けるべきだ」と語った。
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