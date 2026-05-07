シャキーラほどワールドカップと深く結びつくアーティストは少ない。2010年の大ヒット『Waka Waka (This Time for Africa)』は今も大会アンセムの頂点に君臨し、再生回数は数十億に及ぶ。彼女は2026年大会でもその成功を再現しようとしている。

今大会の公式テーマソングは『Dai Dai』で、5月14日に主要ストリーミングプラットフォームでフルリリースされる予定だ。