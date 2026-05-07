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【動画】次なる「ワカ・ワカ」となるか？ シャキーラ、2026年ワールドカップ公式ソングの一部を公開
ワールドカップのレジェンドが帰ってくる
シャキーラほどワールドカップと深く結びつくアーティストは少ない。2010年の大ヒット『Waka Waka (This Time for Africa)』は今も大会アンセムの頂点に君臨し、再生回数は数十億に及ぶ。彼女は2026年大会でもその成功を再現しようとしている。
今大会の公式テーマソングは『Dai Dai』で、5月14日に主要ストリーミングプラットフォームでフルリリースされる予定だ。
マラカナンでバーナ・ボーイと共演
2026年大会のグローバル性を象徴する動きとして、シャキーラはナイジェリアのシンガーソングライター兼プロデューサー、バーナ・ボーイとタッグを組んだ。このコラボレーションは、ラテンとアフロビートを融合させ、2010年の「ワカ・ワカ」のようにワールドカップにふさわしい高揚感をもたらすと期待されている。
『Dai Dai』のミュージックビデオは、シャキーラが最近訪れたブラジルのリオデジャネイロ、伝説的スタジアム「マラカナン」で撮影された。サッカーの聖地を選ぶことで、制作陣は歴史へのリスペクトと新章への期待を示した。
「ワカ・ワカ」現象
「Waka Waka」は史上最も成功したサッカーソングだ。シャキーラは伝統的なアフリカのメロディーと現代的なポップを融合させ、世界的なブームを巻き起こした。象徴的な振り付けはファンや選手に瞬く間に広まり、アフリカだけでなく世界中で団結と祝祭の象徴となった。
公式ミュージックビデオはYouTubeで40億回以上再生され、同サイト屈指の動画となった。1,500万枚超のデジタルセールスを記録した本曲は、今も大会アンセムの基準である。
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シャキーラの変わらぬ魅力
シャキーラのワールドカップでの活躍は2006年に始まります。ベルリンの決勝で『Hips Don't Lie』の特別版『Bamboo』を披露。2014年ブラジル大会では『La La La』で再登場し、ブラジルの活気を反映したサウンドで世界中を魅了しました。
両曲とも世界的にヒットし、ラジオで大量オンエアされた。特に『La La La』はデジタル配信で反響が大きく、YouTube再生回数は13億回を超えた。これらの活躍でシャキーラはW杯の顔となり、多世代にわたる数十億人の心に響くエネルギッシュなヒット曲を生み出す才能を示した。