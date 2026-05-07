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【動画】次なる「ワカ・ワカ」か？ シャキーラ、2026年W杯公式ソングの一部を公開
ワールドカップのレジェンドが帰ってくる
シャキーラほどワールドカップと深く結びつくアーティストは少ない。2010年の大ヒット『Waka Waka (This Time for Africa)』は今も大会アンセムの代名詞で、数十億回の再生を誇り、一世代のサッカーファンを魅了した。彼女は米国・メキシコ・カナダで開催される2026年大会でも、その魔法を再現しようとしている。
今大会の公式テーマソングは『Dai Dai』で、5月14日に主要ストリーミングプラットフォームでフルリリースされる予定だ。
マラカナンでバーナ・ボーイと共演
2026年大会のグローバル性を象徴する動きとして、シャキーラはナイジェリアのシンガーソングライター兼プロデューサー、バーナ・ボーイとタッグを組んだ。このコラボレーションは、ラテンとアフロビートを融合させ、現代音楽界で最も影響力のある2人を結集している。2010年の「ワカ・ワカ」のように、ワールドカップにふさわしい高揚感を届けることが期待される。
『Dai Dai』のミュージックビデオは、シャキーラが最近訪れたブラジルのリオデジャネイロ、伝説的スタジアム「マラカナン」で撮影された。サッカーの聖地を選ぶことで、制作陣は歴史への敬意と新章への期待を示した。
「ワカ・ワカ」現象
「Waka Waka」は史上最も成功したサッカーソングとされる。シャキーラは伝統的なアフリカのメロディーと現代的なポップリズムを融合させ、世界的なブームを巻き起こした。象徴的な振り付けはファンや選手に瞬く間に広まり、アフリカ大陸をはじめ世界中で団結と祝賀の象徴となった。
公式ミュージックビデオはYouTubeで40億回以上再生され、同サイト屈指の動画となった。1,500万枚超のデジタルセールスを記録した本曲は、今も大会アンセムの基準である。
- AFP
シャキーラの変わらぬ魅力
シャキーラがワールドカップで注目されたのは、2006年ベルリン決勝で『Hips Don't Lie』の特別版『Bamboo』を歌ったのが始まりです。2014年ブラジル大会では『La La La』を披露し、ブラジルの活気あるサッカー文化を反映したサウンドで再び世界を魅了しました。
両曲とも世界的にヒットし、ラジオで広くオンエアされた。特に『La La La』はデジタル配信で大きな反響を呼び、YouTubeでの再生回数は13億回を突破。これらの活躍により、シャキーラはワールドカップの定番アーティストとしての地位を確立し、多世代にわたる数十億人の聴衆に響くエネルギッシュなヒット曲を生み出す才能を証明した。