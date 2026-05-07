シャキーラほどワールドカップと深く結びつくアーティストは少ない。2010年の大ヒット『Waka Waka (This Time for Africa)』は今も大会アンセムの代名詞で、数十億回の再生を誇り、一世代のサッカーファンを魅了した。彼女は米国・メキシコ・カナダで開催される2026年大会でも、その魔法を再現しようとしている。

今大会の公式テーマソングは『Dai Dai』で、5月14日に主要ストリーミングプラットフォームでフルリリースされる予定だ。