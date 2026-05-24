【動画】最終節のクリスタル・パレス戦に勝利し、22年ぶりの優勝を果たしたアーセナル。マーティン・オデゴールがプレミアリーグのトロフィーを掲げた。

ベテランが注目される中、16歳のマックス・ダウマンが歴史を作った。アルテタ監督はセルハースト・パークで彼を先発起用し、16歳144日でプレミア最年少先発記録を樹立した。2003-04年の「インビンシブルズ」以来の優勝を祝うクラブに、明るい未来を示した。

ただし、この日すべてが順風満帆だったわけではない。決勝点となる2点目を奪ったノニ・マドゥエケが終盤にハムストリングの負傷で途中交代した。

来週末のチャンピオンズリーグ決勝に出場するには時間との戦いとなるが、ピッチを去る際には大きな痛みは見られなかった。



