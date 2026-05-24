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【動画】最終節のクリスタル・パレス戦に勝利し、22年ぶりの優勝を果たしたアーセナル。マーティン・オデゴールがプレミアリーグのトロフィーを掲げた。
アーセナル、20年の苦悩に終止符
キックオフ前から会場は熱狂的だった。アーセナルファンはチームバスを迎えるため何時間も列を作った。すでに優勝を決めていたが、ミケル・アルテタ監督のチームはプロとして勝利を収めた。
42分、ガブリエル・ジェズスが先制。後半開始早々、ノニ・マドゥエケが追加点。終了間際にジャン＝フィリップ・マテタが1点を返したが、流れは変わらなかった。試合終了の笛が鳴ると、オデゴールは遠征組のサポーターの前でトロフィーを掲げた。
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アルテタが頂点への道のりを振り返る
選手たちはアルテタ監督を空中に何度も投げ上げ、ファンとともに喜びを爆発させた。トロフィー授与式後、スペイン人監督はスカイ・スポーツに語った。「素晴らしい光景だ。みんなの喜びを見れば、苦しい時期も報われた。 今は喜びを分かち合い、監督の帽子を脱ぐ時だ。私たちは強い団結と献身、勇気を見せられた。周囲のすべてが勝利への意欲を掻き立ててくれた。私たちのオーナー陣は素晴らしい。困難な時期こそ真価が問われるが、彼らは優れた価値観を持ち、誰よりもこのスポーツを理解している。彼らはプロジェクトに献身的に取り組み、この勝利に不可欠だった。」
歴史を築いた人々、そして未来のスターたち
ベテランが注目される中、16歳のマックス・ダウマンが歴史を作った。アルテタ監督はセルハースト・パークで彼を先発起用し、16歳144日でプレミア最年少先発記録を樹立した。2003-04年の「インビンシブルズ」以来の優勝を祝うクラブに、明るい未来を示した。
ただし、この日すべてが順風満帆だったわけではない。決勝点となる2点目を奪ったノニ・マドゥエケが終盤にハムストリングの負傷で途中交代した。
来週末のチャンピオンズリーグ決勝に出場するには時間との戦いとなるが、ピッチを去る際には大きな痛みは見られなかった。
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注目は欧州での栄光へ
国内タイトルを獲得したアーセナルだが、来週末のパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝に向け、休む暇はない。ブダペストでの一戦で、アルテタ監督はクラブ初の欧州制覇と歴史的な2冠を狙う。