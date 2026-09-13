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Stockport v Leyton Orient - Sky Bet League One Play Off Semi Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

動画：最も意外なピッチ乱入者？ FCシンシナティとシャーロットFCが6ゴールの打ち合いを演じる中、リスが試合を止めた爆笑シーン

MLS
FCシンシナティ 対 シャーロットFC
FCシンシナティ
シャーロットFC

土曜夜のTQLスタジアムでは、FCシンシナティとシャーロットFCが3-3で引き分けた熱戦の最中、1匹の活発なリスがピッチを駆け回って一時的に試合を中断させ、主役の座をさらった。この思いがけない動物の乱入には、6ゴールが生まれた混戦のMLSの一戦の中で、ホームの観客から大きな歓声が上がった。

  • ピッチ乱入者が試合を中断させる

    35分、リスがピッチに飛び込み、芝の上を駆け回ったことで試合は一時中断された。このげっ歯類の元気な乱入劇に、捕まえようとしたグラウンドスタッフが慌ただしく対応する中、スタジアムは歓声と笑いに包まれた。試合は動物が無事にピッチの外へ誘導された後、3分間の中断を経て再開された。

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  • 予想外の乱入者が主役をさらう

    この奇妙な中断は、2年前にフィラデルフィアでアライグマの「ラッシーニョ」が見せたバイラルな騒動に続く、MLSで相次ぐピッチ侵入の新たな一件となった。6ゴールが生まれた打ち合いの末、シャーロットはイースタン・カンファレンス4位のニューイングランド・レボリューションと勝ち点で並んだ。一方、アウェーのチームにとっては、後半アディショナルタイム深くでリードを手放し、貴重な敵地での勝利を逃したことが痛恨だった。

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  • Charlotte FC v FC CincinnatiGetty Images Sport

    遠征最終戦が迫る

    シャーロットは3試合のアウェー連戦最後の一戦を前に、守備面を早急に引き締める必要がある。シャーロットは9月19日土曜日、アウディ・フィールドでD.C.ユナイテッドと対戦し、トップ4の座を固めることを目指す。一方、シンシナティはホームで勝ち点1をもぎ取った粘り強さを足がかりにしたいところだ。

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