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動画：最も意外なピッチ乱入者？ FCシンシナティとシャーロットFCが6ゴールの打ち合いを演じる中、リスが試合を止めた爆笑シーン
ピッチ乱入者が試合を中断させる
35分、リスがピッチに飛び込み、芝の上を駆け回ったことで試合は一時中断された。このげっ歯類の元気な乱入劇に、捕まえようとしたグラウンドスタッフが慌ただしく対応する中、スタジアムは歓声と笑いに包まれた。試合は動物が無事にピッチの外へ誘導された後、3分間の中断を経て再開された。
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予想外の乱入者が主役をさらう
この奇妙な中断は、2年前にフィラデルフィアでアライグマの「ラッシーニョ」が見せたバイラルな騒動に続く、MLSで相次ぐピッチ侵入の新たな一件となった。6ゴールが生まれた打ち合いの末、シャーロットはイースタン・カンファレンス4位のニューイングランド・レボリューションと勝ち点で並んだ。一方、アウェーのチームにとっては、後半アディショナルタイム深くでリードを手放し、貴重な敵地での勝利を逃したことが痛恨だった。
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遠征最終戦が迫る
シャーロットは3試合のアウェー連戦最後の一戦を前に、守備面を早急に引き締める必要がある。シャーロットは9月19日土曜日、アウディ・フィールドでD.C.ユナイテッドと対戦し、トップ4の座を固めることを目指す。一方、シンシナティはホームで勝ち点1をもぎ取った粘り強さを足がかりにしたいところだ。
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