この奇妙な中断は、2年前にフィラデルフィアでアライグマの「ラッシーニョ」が見せたバイラルな騒動に続く、MLSで相次ぐピッチ侵入の新たな一件となった。6ゴールが生まれた打ち合いの末、シャーロットはイースタン・カンファレンス4位のニューイングランド・レボリューションと勝ち点で並んだ。一方、アウェーのチームにとっては、後半アディショナルタイム深くでリードを手放し、貴重な敵地での勝利を逃したことが痛恨だった。